支付宝2017个人年度账单发布：看你超过全国XX的用户

IT之家1月3日消息 今天支付宝App如期公布了2017年度账单，看看你今年剁手花了多少钱吧？在支付宝App的首页或账单里即可查看具体内容。

2017年的支付宝个人年度账单不再简单的列出一些数据，而是通过一些生活场景探索支付宝的消费数据，该数据包含了线上消费、线下消费、生活缴费、手机充值等，另外支付宝特别列出了公益和环保类内容。网购支出（仅包含淘宝天猫数据）、打车/火车出行、便利店线下消费、信用守约也是重要的评价指标。