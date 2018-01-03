LG年底开始为1500万部新iPhone供OLED屏，股价大涨

据《金融时报》北京时间1月3日报道，韩媒报道称，LG显示器将从今年年底开始为苹果公司的新iPhone供应OLED面板。周三，LG显示器股价飙升至一个月来的高位。

在周三早盘交易中，LG显示器股价上涨3.35%至30,850韩元，超过了韩国综合股价指数的0.2%涨幅。

LG显示器股价受到了韩国《电子时报》一篇报道的提振。《电子时报》称，LG将从今年年底开始为苹果的逾1500万部新iPhone供应OLED面板，后者将在今年下半年发布。LG显示器不予置评。

LG显示器股价上涨3.35%

LG显示器已经是苹果iPhone的液晶面板供应商。作为全球第二大面板制造商，LG显示器已在近期加大了对小尺寸OLED屏幕生产的投资，以与规模更大的对手三星显示器争夺利润丰厚的OLED面板市场。

三星显示器目前主导着小尺寸OLED屏幕市场，是苹果iPhone X旗舰机的独家OLED屏幕供应商。在2017年9月，苹果在iPhone X上使用了更薄、更亮以及更柔韧的OLED屏幕。

不过，LG显示器预计最早在今年获得苹果iPhone第二大OLED屏幕供应商的地位，该公司正在建立一条小型柔性OLED屏幕生产线，预计将在今年下半年进入量产。