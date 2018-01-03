美电商5miles宣布整合应用CyberMiles加密货币

美国C2C电商平台5miles日前宣布开始整合加密数字货币CyberMiles Token（CoinMarketCap：CMT）在平台上的应用。CyberMiles是一款专为商业应用而设计和优化的新型区块链平台，旨在致力于电子商务市场的去中心化推进。5miles已经将CMT整合到其最新版本的应用程序中。

在其Android和iOS的应用上，在已经发布的新版本5miles钱包中引入了一些功能，其中包括：

• 在5miles上发布一件物品或者服务，可以获取CMT

• 5miles钱包支持CMT，并可以使用CMT来支付产品及服务

在这个月内，5miles还计划发布更多的CMT增强功能，包括用户可通过邀请码获得CMT的功能。只需邀请家人，朋友和邻居加入5miles，你就可以赚取额外的CMT在5miles上使用，或将支持更多加密货币的充值提现及交易。

日前谷歌开源项目导师Timothy McCallum加入CyberMiles研发团队。Timothy是活跃的开源项目贡献者，是Google开源项目“Summer of Code”的知名导师。随着Timothy的加入，CyberMiles已经有来自四个国家和地区的10位以上全职开发者。

（谷歌开源项目导师Timothy McCallum）

5miles计划成为第一个使用CyberMiles区块链协议的分散式应用（“dapp”），该协议本身是真实世界企业的主流区块链技术。2018年5miles将把1200多万现有用户（以及每年超过30亿美元的市场交易）迁移到CyberMiles。