近期Twitter表现不俗，分析师称其增长难以为继

据CNBC网站北京时间1月3日报道，随着近期Twitter应用大幅更新以及股价飙升，Twitter似乎正在走出此前困境。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的互联网分析师马克·马哈尼(Mark Mahaney)周二表示，现在Twitter的处境看起来“不那么糟糕了”，但面对Facebook、谷歌强劲对手竞争，Twitter的增长势头难以为继。

在过去的三个月时间里，Twitter股价飙升40%，现在该公司市值超过了180亿美元。周二，马哈尼在CNBC的《Squawk on the Street》节目上表示，市值超过180亿美元，意味着股东们预计未来Twitter会“做得更多、做得更好，而不仅仅是不再糟糕”。

他称，最近Twitter股价反弹基于这样一种假设，即Twitter的2018年广告营收能够实现“增长”，扭转同比下滑趋势。Twitter很难做到这一点，因为在Twitter所处的生态系统中，大部分广告营收都奔着——谷歌和Facebook两家公司去了。

相较于谷歌和Facebook，Snapchat和Twitter在社交媒体领域尚属新人，后者尚未能向广告商提供投资回报，只能眼睁睁地看着将市场份额拱手相让于谷歌和Facebook。

马哈尼说，在今后三到六个月里，Twitter的股价将再次反映这一情况。马哈尼称，“如果Twitter的复苏，即广告营收增长不能达到强劲的两位数，那么在某个时候，Twitter股价将出现回调。”他补充说，“我认为Twitter广告营收增长无法达到这一目标。”

Twitter公司发言人拒绝对公司股票走势发表评论。