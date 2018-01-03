内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

近期Twitter表现不俗，分析师称其增长难以为继

2018-1-3 12:58:08来源：凤凰科技作者：若水责编：骑士评论：

据CNBC网站北京时间1月3日报道，随着近期Twitter应用大幅更新以及股价飙升，Twitter似乎正在走出此前困境。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的互联网分析师马克·马哈尼(Mark Mahaney)周二表示，现在Twitter的处境看起来“不那么糟糕了”，但面对Facebook、谷歌强劲对手竞争，Twitter的增长势头难以为继。

在过去的三个月时间里，Twitter股价飙升40%，现在该公司市值超过了180亿美元。周二，马哈尼在CNBC的《Squawk on the Street》节目上表示，市值超过180亿美元，意味着股东们预计未来Twitter会“做得更多、做得更好，而不仅仅是不再糟糕”。

他称，最近Twitter股价反弹基于这样一种假设，即Twitter的2018年广告营收能够实现“增长”，扭转同比下滑趋势。Twitter很难做到这一点，因为在Twitter所处的生态系统中，大部分广告营收都奔着——谷歌和Facebook两家公司去了。

相较于谷歌和Facebook，Snapchat和Twitter在社交媒体领域尚属新人，后者尚未能向广告商提供投资回报，只能眼睁睁地看着将市场份额拱手相让于谷歌和Facebook。

马哈尼说，在今后三到六个月里，Twitter的股价将再次反映这一情况。马哈尼称，“如果Twitter的复苏，即广告营收增长不能达到强劲的两位数，那么在某个时候，Twitter股价将出现回调。”他补充说，“我认为Twitter广告营收增长无法达到这一目标。”

Twitter公司发言人拒绝对公司股票走势发表评论。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Twitter

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10