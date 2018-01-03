支付宝上线“公益账户”，随时查询善行记录

IT之家1月3日消息 今天支付宝官方宣布上线公益账户，每个普通用户的公益足迹和爱心“资产”均可记录和查询。

支付宝APP首页点击进入“我的”，进入“公益”。据了解，该账户将为每个在阿里巴巴生态体系内做公益的用户记录公益足迹。未来，用户不用跨越应用软件，就可以回顾自己在支付、购物甚至娱乐生活中的公益行为。

目前，在公益账户中，用户可以查看自己通过“蚂蚁森林”贡献的碳减排量、通过直接捐赠和撬动商户捐赠累积的捐款总额，用户在阿里巴巴“公益3小时平台”上的志愿服务行为也记录其中。

数据显示，支付宝用户已通过蚂蚁金服公益平台在线捐献3.6亿笔，累计金额超过10亿元。在刚刚过去的2017年，近5000万人通过行走做公益，共捐步40000亿步，相当于往返月球3256次。与此同时，通过公交出行、在线缴费等现实生活中的低碳行为，2.8亿蚂蚁森林用户共减排205万吨，累计种植真树1314万棵，守护保护地12111亩。

“对年轻一代来说，公益已经成为个人价值和社会价值的日常表达。而这些善意的表达需要被记录和鼓励。” 蚂蚁金服公益平台负责人刘琴这样表示。

“反过来，公益氛围和社会需求的变迁，也促进着商业的发展。”刘琴说，比如支付宝，早已不是十几年前大家认识的那个支付工具，它记录人们的信用值和爱心值，以及对环境的贡献。某种意义上，它是一个沉淀人的多元价值，折射人与社会关系变迁的生活方式平台。“公益与商业总是共同进步。”