在游戏《Ingress》里打开另一张北京地图

据我观察，我们北京人有个特点，只要面前摆上一张地图，甭管是中国地图、世界地图还是艾泽拉斯地图，一个真正的北京人都能沉浸在地图的世界里比比划划、指点江山，陶醉上个把小时是很正常的事情。

《Ingress》某种意义上把北京人的这种情怀变成了现实。分为蓝绿两个阵营的玩家针锋相对，用自己的双脚在北京的现实地图上塑造了一个新的虚拟战场。在《Ingress》里打开北京的地图，清华、北大、金融街、798都会被或蓝或绿的点，以及它们所连成的线段所覆盖。

用另一种方式看北京

在这个依靠双脚移动的游戏里，这些线条就是玩家们生活的轨迹。那些人来人往行色匆匆的地方，地图上蓝绿色点与线条往往会呈混沌状；而那些将其视为自己生活一部分的玩家用双脚走出来的形状，总有一丛带着奇妙的几何美感，犹如宝石切工般精致的线条覆盖于你所熟悉的地点之上。对于那些一手塑造了地图上蓝绿分野的格局，将自己名字与某个地域牢牢绑定在一起的玩家，我们会亲切地将其称为：大佬。

■ 金融街——夜行生物的绝地反击

从央行出发，路过中移动的总部大楼和新三板的门口，再向建行总部的方向绕个弯，顺着二环向北路过联通总部到达银监会、证监会和保监会，最后在金融街威斯汀拐弯向南，走太平桥大街回到出发点——在这条北京金融街的步行线路上，你会经常看到不少“西服革履”和“荣大快印手提袋”们步履匆匆。

比对一下《Ingress》的地图你会发现，这条线路正是蓝绿色点与线最为密集的地方。这些蓝蓝绿绿的点名叫“portal”，玩家们简称为“po”，锚定于现实中某个建筑、雕像或别的什么东西的GPS坐标，只有走到它们所在的位置才能与之互动。蓝军阵营的玩家占领它们后会显示为蓝色，反之为绿色。

北京金融街一带被公认为是绿军的地盘，每个工作日，绿色的线条会分别从位于中移动总部、北金所和平安大厦的三个po生长出来，用精工钻石般的线条覆盖整个金融街。蓝军则会在夜间和周末出动，将之还原成孤立的蓝色点。

北京金融街一带被公认为是绿军的地盘

《Ingress》里这些蓝绿线条的建立以一种名为钥匙的道具为基础：你首先要在a点处获得这个点的钥匙，然后亲自来到b点消耗a的钥匙建立a-b的连接。一旦三条连接形成一个闭合的三角形，就意味着你所在的阵营建立了一个“field”，即控制了被三角形覆盖的区域。每一条连接背后都是玩家的旅行，我曾经手过来自埃及的几百把钥匙，它们跟着乘坐国际航班的玩家辗转被送来北京，最后被一个北京玩家带去欧洲，交给当地玩家，让他们在地中海上建立起长达数百公里的战略性连接。

金融街这些短而致密的线条则是另一种情况，坐在金融街办公室里的玩家，每隔几分钟的冷却时间就可以获取一次某个po的钥匙——外来的玩家们则显然不可能在寒风中站一个小时做同样的事。他们下班或是午休时会巡视一遍附近密密麻麻的po群，让每个po与自己的工po（工作地点的po，对应的，床po就是睡觉地点的po）相连，再彼此连接形成无数个细小的field，从而在这个游戏冗长的升级之路上走得更快更轻松。这也是为什么地图上金融街的绿色线条看起来总是从某几个特定的点位上长出来的。

这种因为工作地点附带的福利甚至可以被用于辨认一个玩家是不是一个正经的“金融街土著”：系统会自动统计一个玩家玩游戏时走过的路程（是的，用腿），大部分玩家达到满级16级要走1000公里左右，而某位常驻金融街的绿军玩家升上16级时，这项数值还不到300公里，人送“宅男大佬”的雅号。坦白说，这帽子戴得有点冤，毕竟和金融街那几个昼伏夜出、摧毁敌方连接就回家的常驻蓝军相比，他还是勤快多了。

而在绿军“统治”了金融街的背景下，蓝军也没放弃过展示自己存在的努力。去年12月，包括我本人在内的十几位蓝军玩家从北京各地聚集到金融街，试图在西至南礼士路公园，北至证监会，东至西单民族文化宫这个覆盖面达到几平方公里的三角区里，在对应的游戏地图上画出一个涉及121个po、需要建立366条连接、组成364个field的复杂图形。

蓝军的目标是，把这个对称的完美图形搬到金融街上

相比于绿军地头蛇们的手法，我们自信自己的方案具有更加对称的数学美感，代价则是建立过程中容错率极低，一旦受到敌军干扰几乎不可能进行补救。为了等待所有常驻绿军走远，也是为了准备所需要的钥匙，我们等到凌晨一点才开始动手。结局出人意料——常驻清华的绿军大佬何博士半夜出动，不知道从哪刷来一辆共享汽车，一个小时内就赶到了金融街，将我们即将完成的作品摧毁殆尽。

■ 清华——何博士的千里追杀

《Ingress》这个游戏的硬核之处在于，对一个玩家来说，等级不重要，道具物资不重要，能在正确的时间出现在正确的地点很重要，能有队友的支持很重要。《Ingress》玩家提起某个人时一般还会冠上TA日常的活动地域，虽然何博士住在清华，平时在清华还不时能看到他从宿舍区某个po上射来的连接覆盖了半个学校，但“清华的何博士”这个称谓似乎还是有点贬低了何博士。

《Ingress》那个中二到让人脸酸的背景设定认为，凝结着人类文化的人类制品可以聚集来自异次元的神秘能量，大学校园是这种能量最集中的地区，因此会出现更多的po。翻译成人话就是，开发商Niantic认为大学校园开放又安全，因此鼓励玩家在大学里面创造更多的po，去大学校园里玩游戏。

因此，清北、北航等高校个个都是《Ingress》地图上的重镇，学生玩家也是《Ingress》圈一个举足轻重的群体。一般来讲，学生玩家和金融街的常驻们其实差不多，从进入游戏到满级几乎完全不用出校门，级别甚高但在校外没什么存在感的御宅族大佬比比皆是，愿意在游戏里与敌对阵营玩家结怨的在校生更是少之又少。

但何博士绝不是其中之一。

占地为王的地头蛇，四处扫荡的毁灭者，来往于荒郊野外的猎杀者，大新闻的策划与执行者，乃至于双方阵营在知乎等平台上互相挑衅的嘴炮担当，上面提到的这些角色我也都担任过，但是必须承认，何博士拉仇恨的手艺绝对高我一筹。何博士可能是北京蓝军最痛恨的对手，用漫画里的超级恶棍来比喻的话，我在对方的清单上顶多算是荒原狼的段位，而何博士在我们眼里简直就是小丑本丑了。

上一次和何博士的深夜遭遇战还是初秋，我们十几个人在清华“起8”（把当地的po建成只有8个以上玩家合力才能建立、能够产出高级道具但几乎没有防御力的特殊形态）时，被何博士逮个正着。于是这次行动变成了两辆车的精锐小分队带着何博士兜圈子的斗气之旅。

北京西直门立交桥，“汝可识得此阵？”

每当我们驾车在一个地方停下占领一片po，何博士都能在十分钟之内骑车赶到并将之摧毁，何博士一个人骑车跟在两辆汽车后面一路追打，从清华打到学院路的北林、北语再打到西北三环的双榆树，最后的结局竟然是我在著名的西直门立交桥上走错路口，没有跟上前车走散所以各回各家。经此一役，随时出现、难缠如附骨之蛆的何博士和史诗级路痴的我同时在北京蓝军中声名远扬。

见到何博士更多时候是在北京周边，能够随时出动奔袭数百公里的何博士，曾经多次建立覆盖整个北京甚至大半个中国的field。游戏里有一项统计数据用于评价玩家建立过的field，被覆盖区域人口越多得分越高。覆盖北京全部城区的得分大概是500万——而何博士此项得分是26亿，相当于盖了500多次北京。

跟何博士合影真的一点都不尴尬！

总之，当凌晨3点，聚拢在一家24小时营业茶餐厅的蓝军残兵败将们邀请何博士进来坐一坐时，气氛有一些微妙。在一番外交辞令式的亲切友好交流之后，白忙活一晚的蓝军取得了3项成果：何博士与在场蓝军合影一张；何博士负责将在场的清北蓝军送回学校，以及，何博士收下了我的“biocard”，我原本专门用它来嘲讽绿军，纪念他们当初“送”了我一块黑牌。

■ 阳台山——成就猎手伤心之旅

biocard是一种《Ingress》玩家的专属名片，常见的biocard正面是玩家的肖像或漫画像，背面是自我介绍。有人喜欢用卡片来卖萌，有人喜欢在上面发狗粮，还有人干脆放上支付宝二维码求包养，我最初几个版本的biocard背面10行有8行是在自黑。但去年夏天拿到成就黑牌后，我专门制作了一款纪念版的biocard，用来嘲讽绿军这项丰功伟业。

去另一个城市玩ingress收到了海量biocard，这是一个保留节目

“成就”可能是《Ingress》里最臭名昭著的一个系统了，它要求一个玩家持续占领某个po达到150天，才能取得一个俗称“黑牌”的顶级成就勋章。由于在这个游戏里，使用了再多防御手段的po都可以被其他玩家使用被俗称为“毒”的道具一击必杀，因此能不能拿到这块黑牌，全看敌军愿不愿意为了对付你跑一趟。虽然游戏里还有另外18块黑牌可以通过慢慢积累的方式拿到，但这块名为“Guardian”的黑牌仍是玩家们最牵肠挂肚的存在。

理论上讲，游戏官方是禁止玩家使用爬虫之类的手段记录其他玩家的成就数据的，双方阵营的玩家也矢口否认有类似系统的存在，但一个客观的事实是，几乎每周都有不同阵营的玩家抱怨，自己已经持续占领超过140天的成就po惨遭敌军毒手。比如我自己，在最终功德圆满之前就曾经被打掉过135、142、145以及147天的成就po。

想要让自己的成就熬过150天，广撒网是一招。北京绿军有位被尊为“战神”的大佬，曾经走遍离北京市中心路程一百公里的远郊区平谷，占领了几十个po并长期维护，3个多月后被我拉着几个友军开车在一天之内全部清理干净，将近4个月后，两个绿军又跑去平谷从中午打到晚上9点多，把我留下的po清理干净；

选择定期封闭的位置也是一个办法。“战神”曾经占领位于北京顺义新国展内部的几个po。场馆再次开放举办展览是在几个月后，“战神”于是就有可能拿到黑牌，外围的距离又超过了“毒”的攻击范围，没法一击必杀，最后蓝军干脆出动了一车人马从远处集火攻击，以防对方充电支援被攻击的成就po；

把成就放在千里之外也是很多人会尝试的方法。前段时间北京有个蓝军飞往柬埔寨旅游，出发前被告知，要留意某个景点，有熟人留下的po——对不起，还是这位“战神”的。

可能是史上最得意忘形的biocard了

“战神”的遭遇是每一个没能在成名之前拿到黑牌的高级玩家命运的缩影。在《Ingress》上线运营的5年多里，两个阵营从未停止对敌方高级成员成就po的追杀，这也是为什么当我收到这块黑牌时会如此得意忘形：在第149天的时候，常驻地坛附近的绿军玩家“罗纳德”已经跨越大半个北京来到了我埋藏成就po的地方——位于西北六环外、海拔一千二百多米的阳台山风景区，可惜他算错了时间——上山时我还盯着149天的数字提心吊胆，而当他花了两个多小时与时断时续的信号作斗争，打完下山的时候，我已经收到成就提示，全城蓝军则纷纷在公共频道里留言恭喜了。

■ 簋街——传奇般的磐石堡垒

我至今也没有搞清楚，罗纳德那天为什么主动请缨来爬山打我的成就，那真不是他擅长的事。他的根据地在北二环外，一处与地坛、国子监隔街对望的科技园里，北至地坛，南至簋街是他日常的作战半径。从地坛国子监到簋街再到东四，罗纳德和队友以簋街为核心，一起打造了北京最难啃的一个堡垒群。

一般来讲，当一个《Ingress》玩家说起“某地是蓝/绿军XX大佬的地盘”时，都是基于某种经验性的基础。玩家在《Ingress》地图上构筑的存在不管多么精巧复杂，都可以被敌对玩家摧毁，所谓的控制力来源于本地的大佬们坚持不懈地将一个地方重新连成同一个样子。以簋街为中心的这片区域则不然，这是一块真的很难啃下的骨头。

独自清理掉这一片，是一个战斗人员的毕业大考

在北京像簋街这样某个阵营玩家极为集中的地方不少，但簋街玩家的“性格”绝对是独一份的。金融街绿军多，但他们巴不得蓝军把他们的field打掉好重连一波拿经验，798绿军也多，但他们只是默默跟在外来的蓝军后面收复失地，很少把798连得满满当当。簋街人则不一样，绿军的众多常驻玩家巡回值守，完全是以一种不惜血本的态度在和来犯的蓝军死磕。

所有零散po平日里会被装满各种防御性的道具这点就不说了，整个地区最传奇的当属绿军大佬E4位于北新桥某胡同的床po：蓝军随时前往攻击这个po都会有复数的绿军远程充电恢复其耐久度，有超过一半的几率会碰上E4本人或者他亲妈——没错，这也是一位满级玩家，在家现场补充顶级防御盾。E4和罗纳德甚至会日常性地用被称为“毒”的稀有道具摧毁自己连出无数field的床po、工po，只为了不让蓝军拿到这笔经验值。总之，能一个人把从雍和宫到东四的绿军目标全犁一个遍，在北京蓝军圈子里面算是“战斗人员”的毕业考试了。

像E4的床po这样传奇般的存在还能找到若干处：

西北五环百望山脚下有一对绿军夫妻常驻，其床po长期与远方的燕山山脉各处景区相连，是北京的一道战略屏障，蓝军需要覆盖北京时经常要派出多人对其强攻；

位于三里河的鸭王烤鸭店是蓝军大群群主，精神领袖老邓的家门口po，常年会有蓝军专程跑来加固防守——并将之连成一副乱七八糟的样子；

东四环慈云寺桥附近某小区里的一个po原先是之前提到过的“战神”床po，“战神”搬走后一个精于补位防守的蓝军玩家搬进这栋楼，一度成为当地绿军噩梦，甚至曾发生过三名绿军组团深夜前来突袭遭遇顽强防守最终只能用毒结束战斗的事迹。

■ 用双脚书写的另类历史

在我写这篇文章的时候，《Ingress》的世界里陆续发生了这样一些新闻：俄罗斯的绿军玩家出动了160多人，在12月的莫斯科用field在城市地图上画了一幅巨型国王肖像；觊觎南极大陆已久的新西兰蓝军终于如愿以偿，建立了一条长达三千多公里，从新西兰直通南极麦克默多科考站的link；东非和中东多地的蓝军玩家联手，建立了一系列横跨8个国家，在全球地图上也清晰可见的超级field；北京一名玩家因为受到全城的疏解整治波及而搬家，失去了自己的床po，正在等待于新家处申请的床po通过上线。

——你看，这就是《Ingress》这个自诩AR的游戏最有魅力的地方，它用一种让你意想不到的方式，把这个世界和玩家的生活联系在一起。被它增强的不是地图，而是你的生活本身。