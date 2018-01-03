昨天网易云音乐今天支付宝，你被年度关键词刷屏了吗？

虽然元旦假期已经过了，但大部分人都还沉浸在过去的一年中，连填报销单都会不小心签成去年的日期。和我们一起回望昨日的，不只是没从假期综合症中缓过来的大脑，还有连刷了几天屏的各个App。

2017，你听了几首歌，花了多少钱？

从18年的第一个工作日，重新挤上了地铁的上班族们习惯性地打开自己的音乐App，发现原来文艺腔十足的网易云准备了过去一年的歌单。

它用一张张卡片，唤醒过去一年的记忆。在某个深夜，你听了多少首歌？在那个已经忘记的日子，为了谁单曲循环。最后，一张从几百首歌的歌词中提取出的，比星座运势还要大众化的关键字，成了2017最好的总结词。

辞了旧，支付宝立刻接上了网易云的总结棒，用另一个关键词迎新。通过支付宝的账单，我们知道了自己的剁掉的那些手，发现了身边的土豪，看到了为宠物卖命的铲屎官……而相比前年晒账单的直白，今年的支付宝还挖掘了人们更多的情感需求。

除了钱，一个暖心的词语，才是人们更爱分享的部分。在看了去年的剁手记录后，支付宝的关键词再次刷屏朋友圈。虽然花的钱还没有还完，但支付宝表扬自己的的预测，还是让大家非常高兴。

支付宝说自己预测的2018年度关键词的背后是“蚂蚁智能助理”，不过，光是翻翻自己的朋友圈，大家就不难发现，支付宝的预测关键词无非就是“范儿”、“纯真”、“潮”、“能干”、“温暖”、“爱”、“颜值正义”、“才华”，这些有趣、正向、涵义广泛的词语。

被年度预测、总结词刷屏，一方面，当然是因为这个年节下，人们在情感上，都需要对过去的一年写些结语，又对未来的一年许下一些愿望。被网络养懒了的我们，甚至不愿意自己写下小结或祝福，随手的分享，显然更符合宅丧的千禧一代。这些根据大家的购物、听歌的喜好而选择的关键词，大部分都能被囊括进自己的价值观和建立的形象中来。

而由于“朋友”的定义中无限扩张，让朋友圈成了社交生活的重要组成部分，成了个人、公司品牌形象的门面。几年前，我们也许还愿意在朋友圈大肆发送每天的日程，随着“朋友”越变越多，成分越来越复杂，许多人对朋友圈的信息分享也变得愈发谨慎。在朋友圈发工资条，也许太过私密，但App选出的正向关键词，却恰好表达了自己心情。

随着朋友圈、微博的刷屏，个人的分享变成了一场公共的活动。相比晒支付宝的年度账单，关键词几乎0门槛无差别，让大家都获得了参加这场活动的资格。

于是，我们用大众流行音乐中复现率最高的词总结了2017，用去年花掉的钱、欠下的账开启了2018。