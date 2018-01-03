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永辉超市拟斥资7亿元继续受让红旗连锁股份，完成后持股21%

2018-1-3 14:58:28来源：TechWeb作者：宋星责编：容承/实习评论：

1月3日消息，永辉超市发布公告称，拟斥资7亿元继续受让红旗连锁股份，完成后持股21%。

▲永辉超市公告截图

永辉超市公告称，2018年1月2日，公司第三届董事会第三十次会审议通过了《关于继续受让成都红旗连锁股份有限公司股份的议案》，同意公司以5.80元每股作价受让红旗连锁（深圳证券交易所证券代码：00269）实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共122,400,000股，并授权签署有关股份购买协议及战略合作框架协议。上述交易总价为70,992.00万元。上述转让股份合计占红旗连锁当前总股本的9.00%。

公告称，曹世如女士、曹曾俊先生与永辉超市不存在关联关系。本次转让前，公司持有红旗连锁163,200,000股股份，占红旗连锁股份总数的12.00%；如本次转让完成后，公司将持有红旗连锁285,600,000股股份，占红旗连锁股份总数的21.00%。

永辉超市称，上述股份转让不会导致红旗连锁实际控制人发生变化，并且，本次拟交易事宜须经有关审批程序后方可执行。

上月，永辉超市宣布斥资9.47亿元受让红旗连锁12%股份。永辉超市表示还将与红旗连锁建立全面战略合作伙伴关系，保持战略协同；双方将在体制建设、供应链管理、新业务拓展、物流体系、科技赋能、数据应用以及扶贫开发等方面开展深入合作，顺应消费趋势，挖掘线下零售优势，发展新的零售竞争能力。

永辉超市还发布公告称，2018年1月2日，该公司与红旗连锁、中民未来控股集团有限公司（该公司为红旗连锁另一战略合作伙伴，下称“未来控股集团”，合称“三方”）签订战略合作框架协议，在零售网点增值、零售模式创新、普惠金融和居家养老方面及社区物流方面协同合作。

永辉超市介绍称，红旗连锁是中国零售百强企业、中国连锁百强企业、中国快速消费品连锁零售百强企业；2012年在深交所上市，成为A股“便利连锁超市第一股”。红旗连锁目前已成为中国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送为一体的商业连锁企业，稳居西南便利连锁超市龙头位置。

未来控股集团为中国民生投资股份有限公司旗下控股子公司，旗下包括物业服务、普惠金融和居家养老三大业务板块。在物业服务方面，其拥有全国最大的在管物业面积；居家养老业务以“小型化、社区化、规模化和连锁化”为特色，依托服务网络打造聚焦居家养老的开放平台；普惠金融通过建立线上线下立体网络，基于交易数据、行为数据实现门店、网销、O2O全平台分层经营。

今天上午，永辉超市股价上涨2.48%至10.33元，总市值约为988.63亿元。红旗连锁涨停报7.02元，总市值约为95.47亿元。

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关键词：永辉超市

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