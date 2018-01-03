苹果新总部办公椅由艾维亲自挑选，单价近1200美元

1月3日消息，据国外媒体报道，苹果新总部“太空船园区”配上了统一的Vitra Pacific办公椅。并且，这款办公椅由苹果公司首席设计官乔纳森艾维（Jony Ive）亲自挑选的。

▲苹果新总部使用的办公椅

这款办公椅单价为1185美元。当然，由于苹果是大批量采购，因此会有一些折扣。

外媒Fast Company周二报道称，这款办公椅的设计师Barber和Ed Osgerby几年前结识了艾维。这对搭档对艾维表示，Pacific的设计很优雅，曲线优美，可以融入任何环境。报道称艾维当时就对这款办公椅产生了浓厚的兴趣。

艾维自1996年起就为苹果效力，是苹果工业设计方面的最高负责人，负责了iPhone、MacBook以及苹果手表等设计。艾维名下共有约5000项专利。

几个月后，苹果成为Pacific办公椅的第一批客户，它为Apple Park园区里的每一个工作站都订购了足够多的办公椅。Apple Park园区可以容纳12000名员工。

另外，据外媒此前报道，苹果新园区乔布斯剧院里的座椅更贵。乔布斯剧院内全部配置真皮座椅，每个的花费高达1.4万美元，大厅能容纳1000人，全部座椅的花费就达到了1400万美元。

苹果新总部的总成本可能达到了50亿美元或更多，外媒调侃称，仅苹果总部就已经超过了许多其他公司的净值。