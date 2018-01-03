CES 2018下周开幕，外媒整理发布热度最高的新产品

CES 2018国际消费电子展将在1月9日至12日在拉斯维加斯举行，据国外媒体Techtimes报道，粉丝们对科技业巨头们将展出的产品倍感期待。让我们猜猜哪些产品最有可能出现在这次消费电子展中。

联想

今年CES中极可能现身的是虚拟现实头盔。联想是目前唯一一家与谷歌合作发布Daydream VR的公司，这是新一代的脱机式VR头盔，不需要外接手机或电脑就可以独立运行。

有些线索表明这款设备有望出现在CES上。联想发出的邀请函上写道，“虚拟现实从未令人如此振奋”以及“以全新的方式观看和体验世界”。

此外，谷歌VR/AR副总裁克雷·巴沃尔(Clay Bavor)在最近的推文中表示，他已在使用Daydream VR的预发布版，“很快将透露有关这款设备的更多信息”。

三星

与往年一样，三星对CES展品依旧守口如瓶。但有传闻称三星将宣布一些重要产品。

据报道，备受期待的三星Galaxy X将首次亮相。有传闻称这款设备将拥有两个可折叠屏幕。此前，三星已为曲面手机申请了专利。

爆料大神埃文·布拉斯(Evan Blass)最近透露，三星的Galaxy S9和Galaxy S9 Plus会在CES上客串发布。据传Galaxy S9拥有与Galaxy S8相同的外观轮廓，尺寸为5.8英寸。据说它还配备了屏幕扫描功能，带有防水涂层。屏幕扫描功能是最受用户期待的一大变化，据称配有高通的指纹传感器，可允许用户在屏上扫描指纹以访问手机。

此外，三星将推出一款150英寸的大型电视。这可不是普通的电视，它具有Micros-LED技术，可实现更高的像素密度，耗电更少。

华为

2018年华为将有大举动。据报道，华为在主题演讲中很可能将宣布与美国移动运营商的合作关系。在美国之外，华为的市场占有率较高。错失美国市场的最大原因之一是缺乏与移动运营商的合作。不过华为正在努力转向。

据传，华为还将在CES上推出MediaPad M3的后继产品。这款新平板名为MediaPad M5，是一款可与iPad竞争的Android平板。MediaPad M5保留了8.4英寸的显示屏，拥有2560 x 1600的分辨率，配备了麒麟960处理器，运行Android 8.0 Oreo系统。

同时，华为已公布Daydream头盔的发布计划。有传言称，这款设备将出现在CES 2018上，这一传言源自一份提交给联邦通信委员会有关VR手柄的文件，这也证明华为确实在开发一款VR头盔。

LG

关于LG G6手机后续产品的传闻早已爆出。用户们期待这款新产品能够在CES上现身。G7的设计与G6相似，在屏幕下方和手机背部增加了指纹传感器。还有消息称，G7将拥有虹膜扫描功能。

也有人猜测，G7智能手机将把处理器升级为高通新推的骁龙845芯片。屏幕也将采用OLED屏。

LG还可能推出首款提供LG Pay功能的中端手机LG K10。它将配备像素为1920×1080的5.3英寸显示屏以及四核1.2GHz处理器。其他规格还包括3GB内存、32GB存储空间、3000毫安时的电池和500万像素的前置摄像头。

谷歌

谷歌将首次设立一个CES展台，这引发了大量猜测。

谷歌对展出产品三缄其口。不过有报道称，谷歌将展出一款可与亚马逊Echo Show智能扬声器相抗衡的产品，内部代号是“曼哈顿”。

据报道，“曼哈顿”可连接到智能家居设备，配备7英寸显示屏，可支持照片、流媒体视频和YouTube等谷歌服务。

即使“曼哈顿”没有现身，谷歌很可能会展示“谷歌制造”的各种设备，如，Pixel 2、Google Home配件，或几款Chromebook笔记本。

英伟达

在去年的CES上，英伟达宣布了一些与汽车技术相关的产品，如移动处理器Tegra和AI汽车电脑技术Drive PX，看起来今年英伟达依旧会侧重这些方面。

有传闻称，英伟达将展示与自动驾驶汽车相关的新技术，通过自动驾驶AI技术进一步深入对自主驾驶车辆的研究。

英伟达定于2018年1月7日当地时间晚上8点（北京时间1月8日上午12点）开始专题演讲。公司创始人兼CEO?黄仁勋将登台演讲。

索尼

索尼在往年的CES上专注于音频和办公室产品线，推出耳机和较便宜的4K投影机等产品，还推出了Bravia电视的后续产品。看起来今年索尼将延续这一趋势。有报道称，索尼将在展会上推出QLED电视系列产品。

索尼也可能发布Xperia旗舰智能手机。这款手机拥有许多功能，如，5.48英寸FHD无边框屏幕、6GB内存以及128GB存储空间。

索尼的CES新闻发布会将在美国当地时间1月8日下午五点举行。届时索尼将发布什么新品，让我们拭目以待。