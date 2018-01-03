蚂蚁金服停止收购速汇金，外交部：望美国提供公平环境

北京时间2018年1月3日下午消息，据路透社报道，关于蚂蚁金服停止收购速汇金一事，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应称，希望美方能为中国企业提供公平且可预见的环境。

美国汇款公司速汇金（MoneyGram International）与蚂蚁金服今日共同宣布，相关并购事宜正式终止，蚂蚁金服支付速汇金3000万美元的解约金。与此同时，双方计划在汇款和电子支付市场开展新的战略业务合作，利用双方所长，为全球客户提供响应快、成本低的转账汇款服务。