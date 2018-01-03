商家二维码被恶意掉包后续：支付宝已赔偿400元，常熟公安回应

IT之家1月3日消息 昨天，我们报道了常熟商家朱先生二维码被调包一事。现在，这件事有了新进展。

支付宝今天下午在微博发布信息表示，在核实原委后，已补偿给朱先生因二维码被坏人替换所损失的四百元。他们希望商家对顾客的这份信任不会被辜负，但同时建议把到账语音播报打开一下。

常熟公安在昨天晚些时候已对此事进行了处理。他们表示，暂时并未接到朱先生报警，在根据相关视频联系到朱先生之后，已告知朱先生到辖区派出所报案。