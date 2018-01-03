商家二维码被恶意掉包后续：支付宝已赔偿400元，常熟公安回应

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月3日消息 昨天，我们报道了常熟商家朱先生二维码被调包一事。现在，这件事有了新进展。
支付宝今天下午在微博发布信息表示，在核实原委后，已补偿给朱先生因二维码被坏人替换所损失的四百元。他们希望商家对顾客的这份信任不会被辜负，但同时建议把到账语音播报打开一下。
常熟公安在昨天晚些时候已对此事进行了处理。他们表示，暂时并未接到朱先生报警，在根据相关视频联系到朱先生之后，已告知朱先生到辖区派出所报案。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10