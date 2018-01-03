内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

支付宝个人账单上有行小字，芝麻信用被质疑收集隐私

2018-1-3 18:00:20来源：TechWeb作者：郭宇豪责编：远洋评论：

1月3日消息，今天各位的朋友圈都被支付宝2017年度账单刷屏了吧，打开账单后有一种困惑，我一年挣了这么多钱吗？为何花了这么多？不论你是打车还是话费充值，或者是线上线下的购物，每一笔消费都统计在你的面前。

然后有一行小字，引来的网友热议。在2017支付宝年账单首页入口处，有一行特别不起眼的小字：“我同意《芝麻服务协议》”，不但字特别小，而且已经帮你选择好“同意”了。

新浪微博@岳屾山 表示：这个账单的查看和《芝麻服务协议》没有关联性，所以你选择取消同意，依然能够看到年度账单。但如果你没注意到，就会直接同意这个协议，允许支付宝收集你的信息包括在第三方保存的信息。

根据《消费者权益保护法》，消费者有选择权，而不是商家替消费者选择。或许“芝麻”会说，你可以选择不同意，可是“芝麻”你偷偷摸摸的帮我选好了“同意”，还那么小的字，稍不留神就漏掉了，唬谁呢？

根据《互联网交易管理办法》的规定，经营者应当采用显著的方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的条款。同时对于信息收集，该规定要求经营者需要明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。而“芝麻”这个根本不给你了解条款的机会，直接让你默认同意，稍不注意就进坑了。笔者提醒，以后看东西要仔细多长个心眼才是。

目已有网友支招解决此问题，在支付宝里点“我的”，然后点“芝麻信用”，然后点“信用管理”，然后点“授权管理”，就可以解除授权了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝隐私

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10