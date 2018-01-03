新手前端是否真的很难找工作？看这里

从2014年到2017年，“前端工程师”与“Java工程师”热度持续走高，其中“前端工程师”在2016年、2017年热度基本持平，并在2017年1-3月出现大高峰。

但需要注意的是，高峰并不意味着职位的饱和，在招聘网站上，各类前端岗位仍有大量空缺。

需求并未趋于饱和，为何竞争仍然激烈？分析指出，原因是技术环境的改变，导致企业对前端人才素质有了更高要求，所以可能会出现这样一种现象：100个前端工程师在争取10个岗位，而企业看中的10个人他们每人手里都有N个offer。

高素质的前端永远都会受到大厂欢迎，而相反的就业人群则难以找到相匹配的低要求岗位——2016年，仅广东一省就有2万前端学员从社会上的培训学校毕业，但就业率堪忧。

2014-2017“前端工程师”与“Java工程师”百度指数▲

这是不是代表，此类基础较差的前端学员就没有就业机会了呢？让我们来看看在前景美好，但竞争激烈的2018年，大厂需要怎样的前端工程师：

基础知识牢固，而不仅仅满足于框架 具有“解决问题”的工程化思维，而不是机械化堆砌语句 规范严谨的代码管理习惯，能够快速融入大公司有序的团队协作 深度了解用户体验，懂得研究性能优化 有多个紧跟时代的实战经验

很多人入行时选择自学，理论知识可能掌握了，但没有成型的项目经历，实践的时候很容易卡死在某个问题，其实如果有大神带带你，问题很快就能轻松解决。

没错，近期，腾讯官方推出了前端工程师NEXT学位项目，以对应高级前端人才就业需求，由腾讯一线前端团队IMWeb亲自开发，学完课程并通过考试后可获得腾讯IMWeb Team颁发的前端能力认证，优秀者可直接获得腾讯实习机会。





官网：点此访问

什么是前端工程师NEXT学位？

前端工程师NEXT学位项目是由腾讯课堂与IMWeb团队共同打造的学习认证项目。课程导师、专家和Code Reviewer都来自BAT等一线互联网公司。

学完课程需要多长时间？

建议学员每周至少投入10-15小时来学习，如果按此学习时间计算，学员通常可以在4-6周内完成基础课程，在8-12周内完成进阶课程，在3-4个月内完成完整课程。

参加了本课程是否就能进腾讯？

对于本课程的目的，是希望将腾讯一线工程师的经验传授，让学生站在他们的肩膀上成为下一个更优秀的前端工程师。对于有实力的同学，腾讯会优先考虑。