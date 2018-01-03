华为成功进军美国市场需跨过这三道坎儿

据Android Authority北京时间1月3日报道，相当长一段时期以来，美国消费者购买手机一般不是苹果就是三星，偶尔也会考虑LG、HTC或索尼。这种情况或很快会发生变化。中国Android手机厂商增长很快，现在卯足劲儿要进入美国市场，其中华为成功进入美国市场的希望最大，但仍然需要跨过三道坎儿。

▲华为成功进入美国市场希望最大

第一道坎：销售渠道有限

▲华为Mate 10、Mate 10Pro相机

华为在美国市场销售部分手机，只是由于没有打广告，很多消费者都不知道。另外，目前华为只通过线上渠道在美国销售手机，没有线下销售渠道。

这是一个大问题。手机在人们生活中的重要性日趋提升，阅读新闻、了解天气情况、看视频都离不开手机。另外，目前一部高端手机的价格接近1000美元，人们在购买时肯定想先亲自试用一下。

为解决这一问题，华为将与美国两大移动运营商AT&T和Verizon合作，通过它们的营业厅销售Mate 10 Pro。Mate 10 Pro是一款非常出色的手机，电池续航时间、相机、性能都表现出极高水准。

华为尚未正式公布哪些移动运营商将在美国销售Mate 10，它可能在即将开幕的国际消费电子展上公布相关消息。

华为需要首先在美国市场推出以Mate 10 Pro为代表的高端机型，然后推出中、低档机型，满足不同预算消费者的需求。

第二道坎：信任因素

进入移动运营商营业厅将解决华为最重要的问题，但这并非是华为唯一的问题。华为是一家中国手机厂商，无论承认与否，许多美国人都戴着有色眼镜看中国以及中国公司。

华为需要在美国树立良好的公众形象，打消消费者的疑虑。一般而言，人们更容易信任自己了解的公司。

第三道坎：手机市场饱和

目前在美国市场，几乎人人都有手机，市场日趋饱和，对于像华为这样的公司，这是一个问题。

诚然，人们会换购新机，但让消费者放弃原来的品牌、选择新品牌的难度要大得多。吸引iPhone用户换用其他品牌手机尤其困难。一旦投资一种应用生态链，要放弃购买的应用还是很困难的。

面临这一问题的不只有华为，已经有数家公司打进美国市场，三星可以借鉴它们的成功经验。

一加成功进入了美国市场，靠的就是价格战。一加首款旗舰智能手机售价仅约为300美元，但配置只有谷歌Nexus手机能与之相提并论。

随着推出更多产品，一加手机的价格也在上涨，但仍然被认为物美价廉。与三星GalaxyNote 8相比，一加5T配置相当（甚至更好），但价格只相当于前者的一半。价格是许多人选择一加手机的原因。

虽然销量可能低于预期，Essential Phone在美国市场还是产生了一定影响。它受到部分消费者青睐的原因就在设计。几乎无边框的设计和陶瓷机身，使得Essential Phone成为市场上外观最独特的手机之一

华为会向一加或Essential学习吗？Mate 10 Pro的价格信息尚未公布，但华为消费业务集团CEO余承东最近表示，这款手机在美国的“价格将非常有竞争力”。设计是一个主观性很强的问题，但Mate 10 Pro看起来确实漂亮。

华为拥有成为手机巨头的所有必备元素，手机设计精美，运行速度快，价格亲民。华为拥有雄厚的财务资源，因为它已经是全球第三大手机厂商。这些有利因素能转化为华为在美国市场的成功吗？

早期在美国市场的失误，可能使华为对美国市场有更深入的了解，成为再战美国市场的有利因素。通常，企业很少有多次机会在一个市场树立“第一印象”，但华为就有这样的机会。早期进入美国市场的努力，并没有破坏华为的形象。

只要足够努力，华为这次成功进入美国市场的可能性还是很高的。不过，华为不能只在线下渠道推出一款产品，依靠线上渠道拉动销售，而应当在线下渠道推出多款产品，并辅以大规模广告宣传。