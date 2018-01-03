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携程COO孙茂华赴剑桥学习，任命陈瑞亮为大住宿CEO

2018-1-3 19:27:32来源：新浪科技作者：张俊责编：容承/实习评论：

携程COO孙茂华今日在内部邮件中宣布，为了配合公司的国际化战略，提高自身全球视野和国际化的领导力，其将于2018年春节后赴英国剑桥大学学习。

此外，孙茂华还宣布，从2018年1月起任命陈瑞亮为携程公司大住宿CEO，全权负责携程公司大住宿及大住宿控股公司各项事宜，并向携程CEO孙洁汇报。

资料显示，孙茂华毕业于上海交通大学，2014年就读于中欧国际工商学院，获得工商管理学硕士学位。于2000年之前在锦江集团旗下酒店担任管理职务；2000年加盟携程，负责携程服务联络中心的创建和管理以及质量管理体系的建设；2006年和2011年晋升为副总裁和高级副总裁；2012年，孙茂华任大住宿事业群CEO，2014年底晋升为携程执行副总裁，2016年底晋升为携程COO、酒店集团CEO，负责集团酒店业务、集团服务、分公司业务。

▲携程COO孙茂华

陈瑞亮早先在微软总部及硅谷工作，于2015年3月加入携程，曾任酒店研发部研发总监，负责后台服务的开发工作；于2017年11月被任命为携程大住宿事业群COO。

孙茂华在内部邮件中表示，陈瑞亮在进入携程的两年多间，在研发、产品上做出了杰出的贡献。期待他在公司大住宿今后的发展特别是国际化进程中能起到领头羊作用，为公司的酒店事业做出积极的贡献。

不过孙茂华并未具体透露何时回归工作岗位，携程官方目前也暂未表态。

以下为孙茂华内部邮件全文

各位同事：

为了配合公司的国际化战略，提高自身全球视野和国际化的领导力，我将于2018年春节后赴英国剑桥大学学习。

在此，我代表集团大住宿事业群宣布以下任命：

从2018年1月1起，任命陈瑞亮为携程大住宿CEO，全权负责携程公司大住宿及大住宿控股公司各项事宜，并向JANE汇报。

陈瑞亮在进入携程的两年多间，在研发、产品上做出了杰出的贡献，得到了各方的认可，并公认为最具潜力的年轻干部之一。期待他在公司大住宿今后的发展特别是国际化进程中能起到领头羊作用，为公司的酒店事业做出积极的贡献。

孙茂华

首席运营官

携程旅行网

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关键词：携程

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