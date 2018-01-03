《绝地求生》制作人：没有中国玩家就没有吃鸡的今天和未来

虽然《绝地求生》在2017年的成功很早就已经埋下了种子，但把游戏从流行推往爆红的路程上，我们总能看到一个人群：中国玩家。庞大的玩家人口基数摆在那，基本上没有哪个开发商或发行商会不受这片庞大市场的诱惑，《绝地求生》也不例外，更何况去年年初时《H1Z1》已经在中国的社交网络上红过了一遍。

活跃人数占比现已经超过一半的中国玩家在《绝地求生》从成功到登顶的道路上发挥的作用是不可或缺的，伴随着国内网络直播上《绝地求生》的火热，游戏自今年秋季起开始涌入大量的中国玩家，一款没有本土服务器的游戏在一个内容监管严格的国家，必定会遭遇到独特的问题，而这些独特的问题，往往会引发针对游戏本身的质疑，而缔造游戏世界的核心制作人，必然会对此有所看法。

在今年9月份接受游戏娱乐媒体Polygon采访时，PlayerUnknown反复说过一句话：“我可能是游戏行业里最幸运的家伙”，运气当然是成功的一部分，因为他在根本没有预计到中国玩家对此类游戏的青睐，因为第一人称射击在国内青黄不接多年一直没有一款能一统天下的作品，《CS1.6》人老珠黄，玩家对腾讯的《穿越火线》又不认可，《使命召唤：现代战争》系列在国内始终不能正大光明地上场，《绝地求生》的出现刚好满足了饥渴的群众。

在《绝地求生》正式发布的当天，PlayerUnknown又一次表示中国玩家群体的规模超乎自己想象：“腾讯有10亿微信用户！10亿用户用同一个app！这真不是在逗我？我完全无法想象这规模。”估计去年11月时和腾讯达成合作的那种兴奋刺激感依然还有一丝残留，中国这个庞大的市场，不在里面找个靠山自己单干是不可能行得通的，面对着严格的审查，不光《绝地求生》逃不了，它的那些仿制品也一个都跑不掉。然而对游戏进入中国还会面临什么改变，PlayerUnknown和他的公司都保持了沉默，现在游戏的手游版本已经公布，这10亿微信用户加入掌上吃鸡之旅的画面，对他来说是美丽得不敢直视的。

但林子大了，什么鸟都会有，每个国家的玩家群总会有那么一批令人讨厌的家伙在游戏环境中展示人性里糟糕的那面，而中国的玩家群体如此之大，如果比例近似，害群之马的数量就会更多，在一个100人的大战场上，遇到素质低下的玩家的几率也更高了。对此甚至曾有媒体煽风点火称游戏里99%的作弊玩家都来自中国，这样的危险煽动正在助长玩家社区中的种族隔离思想。

对此，PlayerUnknown首先很肯定国内玩家对游戏的热情和喜爱，并表示《绝地求生》今天能有这种地位，屡次更新Steam的记录，都是拜国内玩家所赐，随后就表现显得有些激动：“都2017年了兄弟！我们还抱着这样的种族隔离思想？搞毛呢？我们本来是希望全球玩家能齐聚一堂享受游戏，现在说要把其中一个地区排除在外，我真的不明白这些人脑子里在想什么。”

从中国市场的角度考虑，在这样的言论出现时，出面澄清并安抚国内玩家情绪是PlayerUnknown不得不做的事情，但他自己的发言也确实没有经过深层次的考虑。FPS游戏对于低延迟的硬性要求让跨国连接游戏的体验很难称得上令人满意，而且和腾讯的合作还在进行，《绝地求生》国服最终要做的，还是要保证国内玩家的游戏体验，至于是否切断和国际服的连接，则是一个模棱两可的选择。运营《CS:GO》的完美思虑再三还是留下了这根线，《绝地求生》能不能做到，却不是PlayerUnknown一个人说了算的。

总之，中国玩家已经成了游戏本身的一部分，而且他的团队还指望着后面几年在中国市场的合作能多给他们赚点钱继续打磨游戏。PlayerUnknown对那些持反对声音者的态度很明确：哪怕你们不喜欢，中国玩家是将来的衣食父母，不能说ban就ban了。就像他此前怒怼Steam上给游戏差评的玩家那样——爱玩不玩，好走不送。