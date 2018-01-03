手握2500亿美元现金，苹果会不会收购迪斯尼？

1月3日消息，据国外媒体报道，自2016年特朗普上台以来以来，苹果一直在积极准备将超过2000亿美元的海外现金汇回美国境内。随着2017年特朗普的《减税和就业法》将汇回税率降至15.5%，苹果现在可以将所有的海外现金利润以20%的折扣带回美国。那么问题来了，苹果该如何使用这些现金呢？

由于苹果公司在美国境内的现金储备额将比以前增加约2500亿美元，许多人认为苹果将大举并购其他企业。在谈及苹果的并购历史时，蒂姆·库克（Tim Cook）去年曾表示：“我们不会基于规模而收购哪家公司。我们所考虑的是其战略价值。“而现在，苹果有足够的现金去收购其他企业，业内关心的只是苹果会收购谁的问题。

从今年5月份开始，花旗银行分析师一直把Netflix和迪斯尼当作苹果公司的主要收购目标。最近这一概念又被热炒成了成为“新闻”。花旗认为苹果收购Netflix的可能性最高（40%），但对苹果股价的影响只有5%至10%。而苹果收购迪斯尼的可能性位列第二（25%），但对苹果股票的预期影响更大（15%至25%）。在迪斯尼收购21世纪福克斯之前，这些预测值得引起注意，而迪斯尼收购21世纪福克斯无疑会增加公司估值。

Netflix公司

如果你坚信苹果公司希望在目前的业务上保持稳定增长，那么获得Netflix将是有意义的。一方面，它的规模比苹果通常收购的公司要大得多。相比于苹果收购的Beats电子公司（30亿美元，700名员工），Netflix的估值要高得多（约合860亿美元），员工数量也更多（接近5000人）。另一方面，其公司业务可以被苹果直接应：视频流和内容制作。

一旦收购成功，Netflix将立即为全球超过1.15亿的视频流用户提供服务，大约有一半来自美国。此外，Netflix还有大量的原创电视节目和电影，预计在2018年就有110部新的电影和电视剧上线。相比之下，迄今为止苹果自己的研发团队已经创作了五部原创电视节目和十几部电影。当然，苹果还没有专门的视频流服务或视频订阅用户。

有人认为，苹果最近聘请的高管专门负责开发原创电视节目，表明未来没有收购Netflix的意向。但是，这也可能只是苹果把自己的员工安排到位，以对相关业务进行有效监督和管理。而且，如果苹果能够激励Netflix的众多PC，Android，Roku，Xbox和PlayStation设备订阅用户开始使用苹果设备，这对于硬件和服务部门都堪称一个双赢的局面。

总的来说，Netflix似乎是苹果合理的收购目标。当然，此次收购除了能够改善公司的视频业务之外，并不会改变现有公司的游戏规则。

迪斯尼

与Netflix相比，收购迪斯尼将为苹果公司带来无与伦比的多种资产：一个领先的综合娱乐品牌，其中包括电影，电视节目，网络，主题公园和酒店，以及附加商品和零售店。这两家公司也有一些共同之处：迪斯尼首席执行官罗伯特·伊格尔（Robert Iger）在苹果董事会中占有一席之地，而劳伦斯·鲍威尔·乔布斯（Laurene Powell Jobs）则是迪士尼的最大股东（这要感谢迪斯尼收购史蒂夫·乔布斯的公司皮克斯）。事实上，迪斯尼早已成为苹果主要的视频业务合作者。

但是收购迪斯尼不仅会比Netflix贵得多，苹果也很难管理。按照当前的股价，苹果将需要花费2620亿美元以40%的溢价收购迪斯尼，这将是收购Netflix成本的两到三倍。与Netflix不同的是，整个迪斯尼帝国将使苹果公司自身的体量相形见绌，苹果公司有11.6万名员工。相比之下迪斯尼则约有195,000名员工，但其中很多人都不适合苹果公司的当前架构。此外，收购Netflix将是对苹果现有业务的自然有机扩张，而迪斯尼的融入将彻底改变公司现有的游戏规则。

从实际运营的角度来看，管理苹果和迪斯尼的联合业务可能远远超出了苹果公司“专注”高管的业务能力。他们习惯于在每个肯定之前都有1000个否定，仍然需要努力保持苹果硬件，软件，服务平台在公司“小团队”管理模式下的顺利运行。但毫无疑问，如果苹果公司真正收购了迪斯尼，那么苹果公司就会在有无处不在的影响力，而这正是史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）所认可的发展目标。尽管劳伦·乔布斯（Laurene Jobs）对迪斯尼股票进行了部分剥离，但可以肯定的是其家族也会为两者之间的合并而感到自豪。

尽管如此，苹果收购迪斯尼将是前所未有的难题，存在异常艰难的管理运营问题。

其他

一些支持收购迪士尼或Netflix的分析师则认为，苹果将把其汇回现金视为一次性的意外收益，并用它来购买一家大公司。花旗集团还提到了三家大型电子游戏公司（Electronic Arts，Activision Blizzard和Take-Two Interactive）被苹果收购的可能性，此外Hulu和Tesla也被认为是苹果可能的收购目标，但每家公司被收购的可能性都在10%或更低。

如果不是因为汇回税率的降低，以及苹果利用这一机会策划一笔大收购的可能性，我们可以轻而易举地将业内所谓的“大买”理论一笔勾销。苹果历来坚持其现金储备，往往选择相对规模较小的战略收购和制造业投资来巩固其现有业务。

公平地说，苹果公司收购公司的主要目标在于知识产权和关键员工。当苹果公司无法从其他途径获得人才和相应知识产权时，苹果就会把收购作为武器。当然，该公司斥资30亿美元收购Beats电子公司是一个异常现象，是因为它有可能加强苹果公司的音乐业务，而不仅仅是Beats公司在音频配件市场的高速增长。

考虑到这一点，我们可以来推测一下苹果不会进行哪种类型的收购。

包括电池和显示器制造商在内的元器件供应商：苹果曾表示，它最终希望“拥有整个产品线”，这可能导致人们得出结论：应该收购屏幕，电池，玻璃制造商（如康宁），以及iPhone和iPad中使用的金属部件制造公司。然而尽管有一些机会，但苹果似乎会避免这种收购行为。在这个快速发展变化的领域，它可能希望保留自己选择竞争优势解决方案的灵活性，或者可能会看到这样的收购可能会推动成本上升而不是下降。

增强现实技术公司：苹果已经将增强现实确定为推动未来行业增长的关键技术之一，并且在相关领域的研发方面花费不菲。可以肯定的是，苹果公司将继续为专利和关键员工收购小型的增强现实公司。就个人而言，我怀疑苹果相比于个人、家庭以及办公室等应用场景，苹果对车载增强现实技术有更多兴趣。相比于收购电动汽车制造商特斯拉，苹果倒更有可能去收购一家研发车载增强现实显示设备的公司。

特斯拉（Tesla）：在“泰坦计划”（Project Titan）火热期间，苹果公司曾与特斯拉（Tesla）闹翻了两年，这是苹果试图打造自家自动驾驶汽车的一个尝试。虽然特斯拉创始人伊隆·马斯克（Elon Musk）把苹果试图进入这个市场当作行业前景，但他也公开地嘲笑苹果的行为。苹果公司最终雇佣了1000多名工程师从事自动驾驶汽车技术的研发，其中还包括从特斯拉挖来的员工，但却在2017年8月终止了该项目。现在看，苹果公司不太可能有兴趣收购马斯克的公司。

虚拟现实技术公司：直到最近苹果Mac系列产品才开始支持虚拟现实技术。苹果公司发布的macOS High Sierra开始支持第三方虚拟现实耳机，虚拟现实外部视频卡以及虚拟现实创作应用程序。尽管虚拟现实技术在游戏领域越来越受欢迎，但除了作为增强现实的附属品之外，几乎没有什么迹象表明苹果会对虚拟现实感兴趣。随着Oculus（Facebook），PlayStation VR（索尼）和Gear VR（三星）全部归其他大公司所有，只剩下Valve和HTC的Vive可供苹果考虑。

游戏公司：尽管游戏平台有巨大的发展潜力，但苹果从未完全接受游戏产业。一旦苹果向应用程序开发者开放iOS，相关的手机游戏业务就能够赚取大量利润。然而，苹果似乎并不想拥有一家游戏开发商。与业务竞争相反，苹果会对游戏和IAP销售提成30%。所以除非有更重要的东西能够改变苹果的现行策略，否则在可预见的未来，诸如AR，Electronic Arts，Activision Blizzard和Take-Two可能不会成为苹果的收购目标。

Hulu：当收购了福克斯之后，迪斯尼也将拥有Hulu的60%股权，这使得苹果公司的收购更具挑战性。此外，Hulu在很大程度上是将一批现有的网络电视节目授权给其他公司并进行重新分配，而Netflix除了更广泛的节目和电影之外，还包括许多Netflix独家原创的内容。因此，在自己的Netflix业务下，苹果公司更容易地打造自己的Hulu业务。

相机制造公司：苹果公司在数年前就有能力收购尼康，佳能等大型相机公司，但依旧选择建立自己的相机部门。时至今日，?iPhone主宰了整个行业。许多小型人才和知识产权收购使得这一切成为可能，与索尼公司合作的手机大小的相机传感器也是如此。很难想象苹果现在收购像佳能这样拥有20万员工的大公司，而拥有突破性技术的却是另一家小型相机公司会如何？不言自明。

社交媒体和消息公司：有传言称苹果有意收购Twitter或其他社交媒体公司，这些年来偶尔会出现这种情况，但是没有任何事情发生。这样的话，Snapchat，WhatsApp，Signal和其他通信应用程序可能都被苹果视为潜在的收购目标。

手写笔公司：苹果公司曾在数年前发布过iPad手写笔，也有不少尚未公开的相关专利。虽然很容易想象像Wacom这样的数字输入公司如何以对创意专业人士的吸引力来适应苹果公司的稳定用户，但考虑到其收购成本，它对苹果的价值影响可能太过有限。但一些具有特定书写，绘图和识别技术的小公司可能对苹果有更多潜在价值。

Siri语音助手公司：由于语音识别和基于云处理器的可靠性问题，Siri现在已经成为一个热点。苹果曾经收购了（并且又解聘了）创建Siri的整个团队，后来Siri的原创团队又被三星收购。苹果公司的《机器学习杂志》（Machine Learning Journal）建议，各种Siri支持技术工作仍在继续进行，人们可以从苹果招聘网站上的许多Siri相关招聘信息中猜测，公司仍然需要大量的帮助。

支付业务公司：几年前在那个关键点，苹果正在积极考虑收购Square还是一家较小的支付处理公司时，一旦成型可能会对苹果业务造成很大的变化。现在，随着Apple Pay在国际上的部署，苹果已经打造出一个属于自己的相当优秀的服务，显然也已经有了面向消费者的硬件。它可以收购Square这样的公司，后者在商户手中拥有大量的支付处理硬件，或者选择与First Data合作扩大业务，亦或是继续让商家和银行解决他们自己的硬件问题。

就我个人而言，我很乐意看到苹果公司对迪斯尼进行了一场巨大的，惊天动地的收购，主要是因为我认为能够看到迪斯尼产品中有着更多的苹果元素着实让人兴奋。迪斯尼和苹果公司都可以从深度融合彼此的创新中受益匪浅——苹果能够在客户关系以及人力资源方面收益颇丰，而迪斯尼在技术方面也能够获得更多飞跃。但是，尽管多年前我就听到关于苹果将和迪斯尼合并的小道消息，但它从来没有发生过。对于苹果来说，小规模收购显然更为常见。