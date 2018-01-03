传滴滴将收购巴西最大打车应用99公司：估值10亿美元

北京时间1月3日晚间消息，据多家巴西媒体报道，滴滴出行将收购巴西最大打车应用“99公司”，为后者估值约10亿美元。

对此，99公司一发言人表示，他未被授权对此发表评论，但公司稍后可能会公布更多消息。滴滴出行尚未对此发表评论，但据一位知情人士证实，两家公司确实在探讨相关选项。

报道称，目前还确定滴滴出行此次是全盘收购99公司，还是收购其大多数股份。有分析人士称，如果是全盘收购，则对于滴滴出行而言将是一次大胆的尝试。之前，滴滴出行也投资过打车应用创业公司，如东南亚的Grab和中东的Careem，但从未直接收购。

到目前为止，滴滴出行仅实施过三起并购交易，且全部集中在中国国内市场。今日早些时候还有报道称，滴滴出行已于2017年12月底收购了共享单车创业公司“小蓝单车”(bluegogo)，但目前滴滴出行尚未正式公布该消息。

据巴西最权威的财经媒体Valor报道，滴滴出行此次投资6亿美元从99公司投资者手中收购了该公司股份。这些投资者包括Riverwood Capital、Monashees、高通风投、老虎环球和软银等。

此外，滴滴出行还将额外投资3亿美元，推动99公司的地域扩张。在此之前，99公司已经从11家投资者手中融资约2.4亿美元。

99是西最大的本地移动出行服务商，由当地青年创业者创建于2012年，为消费者提供在线专车和出租车召车服务。目前，99已覆盖巴西全国550个城市，拥有超过140000名注册司机和超过1千万下载用户。

去年1月，滴滴出行已经对99公司进行过战略投资。根据合作协议，滴滴出行成为99公司战略投资者，并将加入99公司董事会。当时，滴滴出行并未公布具体的投资金额。但有报道称，滴滴出行的投资额约1亿美元。

当时，滴滴出行CEO程维曾表示：“中国和巴西是世界上最重要的两个新兴市场，对于打车服务行业而言商机无限。”

事实上，地域扩张早已在99公司的计划之中。该公司早在去年1月滴滴出行投资时就曾表示，将利用这笔资金向拉美其他市场扩张。除了Uber，还将与EasyTaxi和Cabify等本地竞争对手竞争。

此外，该地域扩张计划也与滴滴出行的战略相一致。上个月曾有报道称，滴滴出行在拓展国内市场的同时，还准备进军墨西哥市场。

上个月，滴滴出行刚刚完成新一轮逾40亿美元的股权融资，以进一步加大对人工智能(AI)交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。