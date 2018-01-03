有钱又恩爱：科技大佬们撒的“狗粮”

秀恩爱一直都是各大社交媒体和朋友圈最常见的类型，看到这些让人心旷神怡的爱情，我们都会替当事人感到高兴，并且送上深深的祝福。其实不仅仅是普通人，科技界的大佬和富豪们也相当喜欢秀恩爱，他们用实际行动告诉全世界，如果爱对了人，情人节每天都过。

马云与太太张瑛同为浙江人，张瑛在杭州师范学院读书时结识了师兄马云。毕业后，马云分配到杭州电子工学院任教，张瑛从杭州师范学院毕业后不久，便与“马老师”结了婚。2004年年底，张瑛从阿里巴巴中国事业部总经理的位子退下，回归相夫教子的生活。没想到，辞职回家的张瑛比做总经理的时候还惬意，家中事务也料理的井井有条。有一次，雅虎公司CEO杨致远与马云一起闲聊时，问起了张瑛，马云提到：“张瑛以前是我事业上的搭档，我有今天，她没有功劳也有苦劳，我一直把她当作生产资料。但现在我觉得，作为太太，她更适合做生活资料。”

作为国内曝光率最高的科技大佬夫妇，刘强东与“奶茶”章泽天的爱情故事尽人皆知。从最初的不被人看好，当双方结婚生子，刘强东的事业越做越大，章泽天也从最初的网红变成了女企业家和投资人。

这不刚到2018年，章泽天就在社交媒体上晒出了与刘强东在泰国度假的自拍，并配文“希望2018像今天一样美好，祝大家新年快乐”。

李彦宏与太太马东敏的爱情故事可算是颇为浪漫，而且还属于传说中的“一见钟情”。1995年，李彦宏在纽约的一次中国留学生聚会上见到了马东敏。两人认识时，马东敏正在美国新泽西州大学生物系攻读博士学位。看到马东敏的第一眼，李彦宏就想到了“一见钟情”这个词，6个月之后，李彦宏成功俘获芳心，如愿让马东敏成了自己的新娘。这位“女博士”妻子对于李彦宏来说，无论是在生活还是事业上，都给予了他无限精神上的支持和帮助。

在有人问周鸿祎什么是他的最好的选择的时候，他的回答是选择了他的夫人。当初周鸿祎决定创业的时候，夫人对他说“你尽管去做吧，我打工挣钱供你吃饭。”夫人说话掷地有声，她说话，周鸿祎从来没有怀疑过。当年周鸿祎同妻子一起在北京南城租了三居室，只住了其中的一间，其他间是员工在住，但夫人并未抱怨，而是给周鸿祎带来了极大的支持和理解。保证了温饱问题，解决了后顾之忧，这使得周鸿祎可以将所有精力放在创业上。“太太对我的事业帮助特别大。”周鸿祎说。在创业以后很长一段时间内，周鸿祎没有收入来源，几乎靠太太打工赚钱。对此，周太太有自己坚定的看法，“我们这辈子不会挣不到钱。最不济，可以去打工”。

除了国内科技大佬，国外的科技富豪们同样有很多人热衷于通过秀恩爱表达自己的价值观。其中Facebook创始人扎克伯格与妻子普莉希拉陈的故事，在全世界范围内流传。扎克伯格算是全世界最喜欢秀恩爱的科技大佬了，无论是当初的结婚照、还是两位女儿的先后降生，小扎都非常乐于和全世界的人分享自己的爱情和喜悦。对于小扎来说，与人分享就是最甜蜜的秀恩爱。

谷歌现任首席执行官桑达尔*皮查伊的励志故事，成为了几乎所有从事计算机相关行业年轻人的榜样。对于秀恩爱，皮查伊也有自己的风格。那就是晒照片。虽然皮查伊有自己的Facebook页面，但是除了头像是他自己之外，它的FB相册几乎全是妻子Anjali的照片。在皮查伊的心目中，妻子就是自己除了工作之外的全部。

在刚刚过去的2017年，最引人注目的婚礼之一就是Snapchat创始人斯皮格尔与超模米兰达*可儿的结合了。两个人除了羡煞旁人的爱情之外，还可以通过彼此优势帮助对方的事业发展。米兰达可儿利用自己的高人气在Snapchat上吸引了大量粉丝，而斯皮格尔也能在米兰达的帮助下吸引更多的用户。互相帮助、互相需要，是这对俊男靓女最直接的秀恩爱方式。

要说这个世界上最“著名”的首富，非微软创始人比尔盖茨莫属。而比尔盖茨与妻子的爱情故事，充满了温馨、平淡与爱心。在一次直播活动中，盖茨表示与妻子梅林达的结合，是他此生做过最好的决定，没有之一。甚至决定从事软件行业让自己成为世界首富，都排在妻子的后面。看来比尔盖茨这种平和又从容的秀恩爱方式，其实却最能打动我们的内心。