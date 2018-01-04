谷歌考虑出售餐馆点评服务Zagat，曾以1.5亿美元收购

据路透社北京时间1月4日报道，知情人士称，谷歌公司正在研究出售美国餐馆点评服务Zagat的可能性。2011年，谷歌以1.51亿美元收购了Zagat。

出售Zagat标志着谷歌在这一品牌上的计划发生反转。谷歌曾经为Zagat制定了一个雄心勃勃的计划，由谷歌前高管玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)牵头，后者随后成为了雅虎公司CEO。随着谷歌把注意力放到了为Google+社交网络吸引流量上，Zagat的重要性日益下降。

知情人士称，近几个月，谷歌已经就出售Zagat事宜与多家公司举行了非正式谈判。不管达成何种交易，Zagat的品牌名称和网站很可能会牵扯其中。

谷歌对于Zagat的要价还不清楚，也不保证该公司就会同意出售Zagat。谷歌不予置评。

谷歌地图在其餐馆列表中整合了Zagat的点评。谷歌的一支小型团队运营着Zagat.com，后者发布关于大城市的餐馆新闻。

Zagat只占据谷歌母公司Alphabet业务的一小部分，后者是一家控股公司，业务部门包括谷歌以及医疗保健、自动驾驶汽车以及城市规划等探索项目。

Zagat由蒂姆·萨加特(Tim Zagat)和尼娜·萨加特(Nina Zagat)在1979年创建，因其在全球各个城市餐馆提供熟悉的紫红色袖珍指南而出名。许多设施的门和窗户上都贴有Zagat贴纸。

过去几年，Alphabet一直在简化业务组合，剥离小型非核心资产。去年6月，Alphabet同意把两家机器人公司——波士顿动力公司和Schaft——出售给软银集团。去年2月，谷歌把卫星图像业务Terra Bella出售给了旧金山私人卫星运营商Planet Labs。谷歌在2014年以5亿美元收购了Terra Bella。

路透社报道称，谷歌还曾研究出售WiFi恒温器制造商Nest。