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媒体：ofo完成阿里巴巴10亿美元投资，已和滴滴反目

2018-1-4 7:29:42来源：猎云网作者：-责编：仲平评论：

近日，有ofo知情人士告诉媒体，ofo已完成阿里主导的10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。

有报道曾指出，滴滴内部孵化了自己的共享单车业务，并完成了小蓝单车的收购。滴滴是ofo大股东，近日频频进军共享单车领域，抛开ofo自行布局；而ofo则进入了滴滴一直想拓展的新业务领域共享汽车。双方的矛盾隐于平静的水面下，却不难窥见一二。

根据腾讯科技的报道，有知情人士透露，滴滴和ofo双方的矛盾的确存在。在ofo现在的架构里，滴滴系一度抢夺了戴威的话语权。然后滴滴希望ofo和摩拜合并，并且要占据新公司的话语权，但合并方案并没有戴威的位置，于是ofo和滴滴彻底反目。戴威去找阿里当新的大腿，阿里在主导哈罗单车和永安行的合并并且参与其新一轮3.5亿美元的融资之后，还将投资10亿美元给ofo。

为何ofo要进入共享汽车领域，导致与滴滴矛盾激化？上周，摩拜正式宣布进军共享汽车，而滴滴又收购了小蓝单车，ofo若想保持现有地位不被同赛道玩家赶超，必须开始在市场存在空白的新业务领域拓张。阿里的融资正为ofo的下一步道路铺平了地基。

该知情人士还表示，ofo和摩拜曾经洽谈合并事宜，但是因为双方都排斥合并方案，目前双方的合并绝无任何可能性。

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关键词：ofo共享单车滴滴

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