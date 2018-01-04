《不法之徒》被发行商判死刑，发行商归咎于《绝地求生》爆红

出自《战争机器》教父Cliff Bleszinski之手的《不法之徒》在线人数已经不多了，在去年12月份的时候，一度出现了0人在线情况。游戏确实可以说“凉了”，而现在本作的发行商也要放弃它了。

今天的在线情况

几个月来玩家流失很严重

在《不法之徒》的发行商Nexon公布的第三季度财报中指出，公司第三季度在北美的业绩低于预期，主要是由于《不法之徒》的销售低于预期。

而Nexon认为这其中有一部分原因是《绝地求生》的爆炸式成功。

Nexon在财报中表示，公司对于《不法之徒》原本抱有很高的期望，但不幸的是其推出的时机不好，尤其是正好赶上了几乎同时出现的（the same time）《绝地求生》，《绝地求生》的出现让一般的FPS游戏以及《不法之徒》都陷入了困境。

Nexon还表示，第三季度的大部分损失都要归咎于《不法之徒》，同时公司CTO Shiro Uemura表示，《不法之徒》不会再产生减值损失，这意味着Nexon已经将本作从企业的资产负债表中删除（written off，认为已经无法或不太可能产生收入）。《不法之徒》最终会有什么结果还不清楚，但是一般这种情况下所面临的是被出售或者被放弃。

不过有意见认为，《不法之徒》的失败和《绝地求生》关系不大，两作本质上是不同的游戏，玩家重叠性没有那么高，此外《绝地求生》在去年3月推出，而《不法之徒》则是在去年8月推出。