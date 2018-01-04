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50元/月：北京移动限时推出本地无限流量包

2018-1-4 8:00:26来源：C114中国通信网作者：张海龙责编：仲平评论：

近日，北京移动正式推出50元本地无限流量包，而且套餐档位在108元以上的用户可直接发短信至10086直接办理。

据悉，50元本地无限流量包，本地流量超出40G，限速至最高1Mbps；本地流量超出100G，限速至128Kbps。

而在今年517电信日，中国移动便推出了“任我用”套餐，国内流量不设上限，分为188元/月和288元/月两个档位，当流量使用超出12GB和20GB后会被限速。

老用户则需支付238元/月才能升级为“任我用”套餐，不限速流量的上限为15GB”。在去年末，中国移动的多家省级公司纷纷推出98元不限量套餐，且不再限制新老客户办理。

事实上，移动不断降低无限流量套餐价格也与联通、电信推出低价无限流量套餐所引发的4G用户快速增长压力有关。

以去年11月份数据为例，中国移动的移动4G用户净增522.3万户。中国电信4G用户净增463万户。中国联通净增4G用户505.1万户。尤其值得一提的是联通大王卡用户已经突然5000万户。

但低价套餐却犹如饮鸩止渴，用户规模，流量都在增长，而ARPU却在极速下滑。以联通为例，2017年上半年，中国联通4G用户ARPU值为66.5元，去年同期为81.3元。

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关键词：中国移动

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