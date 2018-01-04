苹果新总部用1200美元的办公椅，背后还有这些故事

几年前，Jony Ive和两位设计师朋友去喝啤酒。后者是英国设计师Edward Barber和Jay Osgerby，他们和Ive聊起他们正在设计产品——一张主打“安静”的办公椅，拥有区别于一般电脑办公椅的简洁设计，能够无缝地融入任何办公空间，甚至在家居空间也能柔和地融入。

“有意思”听完介绍后，Ive 说了这样一句话。



几个月后，苹果公司就成了这款名为Pacific Chair的办公椅其中一个最早期的客户，Ive为苹果公园里所有的办公桌都配上了这张椅子。

（设计师 Edward Barber和Jay Osgerby坐着的都是Pacific Chair）

除了“安静”这个概念很吸引人外，Pacific Chair还是由传奇瑞士家具厂商Vitra 出品制造，每张售价在1185美元起（约合人民币7700元）。

设计师介绍Pacific Chair设计理念：点此观看视频

始创于1957年的Vitra，和其它品牌强调“工匠技法”不同，反倒是扬名于精密的工业生产技术和不断精进的材料研发。这也和苹果推崇以工业的方式，实现高品质产品的理念相吻合。

（Vitra总部，图自 Motimes）

但实际体验又是怎样的？毕竟，作为一张办公椅，最基本的要求，还是在于提供优质的久坐体验，为身体带来恰到好处的支撑。

“办公椅都过分热衷于以外形来表达功能性了”，“我们只是想做一件美观的家具，克服普通办公外形过于突兀这个问题。”Jay Osgerby 说道。

Herman Miller的经典Aeron Chair办公椅就是过去三十年，以外形支持并展示功能的典型代表。坐过类似椅子的人都了解，椅子上的每一处凸起，都是为了支撑身体，而几乎每一个把手、支杆下都连着一个调节器，有时候，调节器甚至多到连使用的人都搞不清。

（Aeron Chair，图自《连线》）

但Pacific Chair却选择以设计的方式，将需要保留的调节部件藏起来，并赋予椅子基本的自动调节能力。

在用户坐下来那一刻，椅子会将受到的压力，通过藏在椅座下的铰链，转移为调节靠背松紧度的信息，以确保椅子靠背能就不同体重，提供恰好的支撑力度。

和一般办公椅一样，Pacific Chair也配备了调节椅座高低和前后的控制器，但全都藏在了椅座下，并被延长靠背垫遮住，所以从背面看，不会看到各种调节器。

（Pacific Chair和Aeron Chair背面对比）

而用于调节靠背和扶手的机关更是无缝融入了两个部件中，平时根本看不出。因此，Pacific Chair整体线条非常干净利落。

以更开放的办公椅，迎接更自由的办公方式

“如今，工作和生活的界线变得越来越模糊。对于年轻一代来说，工作代表了他们交际圈以及他们的社交方式。”，“年轻一代在工作上所花的时间非常长，因此，在设计时，我们会尝试创造一种家居的舒适氛围。”Primo Orpilla 说道，他创建的设计公司Office O+A曾为Uber和微软等多家科技公司做室内设计。

（图自 Pinterest）

而Pacific Chair的“安静”设计，也符合Orpilla所说的舒适安心感。因此，在官网上，Pacific Chair的使用场景既包括了办公室，同时也包括了对舒适度要求更高的家居空间。

这样一来，这款办公椅还能满足日益增加的，选择在家办公的自由职业者。

“我们不断寻找那些带有‘安静’气质的物品，来创造一种使用语言。”，“我们将看到的细微曲线，和那种安心的感觉，融入到椅子的扶手上。”Jay Osgerby在介绍视频中说道。

除此以外，Pacific Chair有超过上数十种不同的颜色和材质以供选择，可更好地适应不同的室内设计风格。

据Orpilla介绍，现在的公司大多希望创造一个看起来也更具创意和活力的办公空间。像Aeron Chair这种形状奇特的办公椅，仿佛代表了过去那种，在台式电脑前正襟危坐地工作八小时的工作方式。

但现在的年轻一代已经改变了，他们更喜欢拿着手提电脑，在不同的办公位置和同事讨论协作，甚至在家里，更加自由地工作。

“有人说，自由职业者经济会带来不稳定性，但从来都没人能保证一份工作能做一辈子。但这份不稳定性，也带来更人性的灵活度。”Osgerby说到，而且，他还表示，自己在面试工作者的时候，发现年轻人现在对岗位的假期安排，比岗位的薪酬更重视。

为了迎合这些注重自由的年轻人，Pacific Chair还特意将扶手绕着连接到椅座上，这样的话，即便使用者突然想侧着身坐也毫无障碍。我们这代人需要弄明白，新一代人坐的方式，已经和我们在20年前的方式不一样了。