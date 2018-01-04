公开披露漏洞前，Intel CEO科再奇抛售数千万美元股票

据财经网站MarketWatch北京时间1月4日报道，在英特尔公司得知芯片漏洞后，但是公开披露前，英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)抛售了价值数千万美元的股票。

根据英特尔在去年11月底向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，科再奇出售了数十万股此前持有以及通过股票期权获得的股票。值得指出的是，这部分股票属于科再奇按照10b5-1条例提前出售股票计划的一部分。企业高管往往会根据10b5-1条例提前制定股票出售计划，以免被指控利用内幕消息。

不过，英特尔同时在文件中指出，科再奇仅仅在出售股票一个月前，也就是2017年10月30日，采纳了这一计划。研究人员称，英特尔和其他芯片制造商在2017年6月1日接到了通知，知道芯片中存在名为“Meltdown”和“Spectre”的两个漏洞。其中，Meltdown漏洞存在于英特尔芯片中，Spectre存在于所有处理器中。

英特尔发言人只表示，科再奇的股票抛售与这两个芯片漏洞“无关”。

在英国科技网站The Register在周二晚间首次报道英特尔芯片存在广泛漏洞后，英特尔股价在周三遭遇了近几个月来的最差表现。英特尔周三表示，The Register的部分原始报道不准确，但承认芯片存在设计缺陷可能会导致系统易于攻击。

科再奇以每股12.99美元至24.17美元的归属价获得了大约64.4万股股票，然后以每股44.05美元的加权平均价出售。他还以每股44.56美元的加权平均价出售了本已持有的近24.5万股股票，使得他持有的英特尔股票数量恰好达到英特尔要求的最低25万股(截至今年5月)。

SEC文件显示，科再奇通过此次股票出售获得了逾3900万美元总收入，但是这里面并不包含科再奇为股票期权支付的费用。

英特尔股价在周三报收于45.26美元，跌幅为3.4%。在周三盘后交易中，英特尔股价下跌不到45美元。过去一年，英特尔股价已经累计上涨近25%。相比之下，道琼斯工业指数同期上涨26%，费城半导体指数上涨44.5%。