《神秘海域:失落遗产》的创意总监Shaun Escayg即将离开已经工作了七年的顽皮狗。

Shaun Escayg在自己的推特上公布了这一消息,表示自己七年前加入了顽皮狗,从事一个尚在起步阶段的项目——《最后生还者》。之后还从事了《最后生还者》DLC“Left Behind”、《神秘海域4》的开发,而《神秘海域:失落遗产》则是进一步推动了自己的创作发展。

“我会想念我所有的狗狗们(I will miss all my dogs)。”Shaun Escayg如是说道。

有传闻称,Shaun Escayg在离开顽皮狗之后会加入《古墓丽影》的开发商水晶动力,从事新作《复仇者联盟》游戏的开发,但是这个说法并没有得到Shaun Escayg的证实。