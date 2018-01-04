地图信息采集员：要能吃苦，会开手动挡车

近日，有媒体发布消息“拿百万年薪，1年350天在外，地图采集员的工作，你羡慕么？”这篇文章中说，我们目前用到的地图里的信息，并不是由卫星采集出来的，而是由专门的地图信息采集员，一步一步丈量出来的。他们开着越野车，带着装备，进山潜海。网友表示，这是项充满挑战的工作，并纷纷点赞。

对此，扬子晚报紫牛新闻记者与某家地图采集商的品牌大使取得联系。对方首先表示，“百万年薪”的表达不是很准确，那是市场部做活动招募首席采集师时，给出的年薪标准。之后，该人员给记者大概介绍了一下地图采集员的工作。

采集信息时一般分为车采和步采。车采获得的数据比较多，占到所有内容的70%。作为车采人员应会开手动挡汽车。这是因为车采工作量较大，一台汽车一般两三年就会报废，没有必要用太好的车，手动挡是一个比较合适的选择。车采也并不是在道路上随意跑一趟就行，基本上车辆能到达的地方都要实际去一遍，这样才知道路况到底是什么样子。并且道路信息更新较快，一般一两年就要再次采集一次。

而有些车辆无法到达的地方，比如风景名胜，或者购物中心里的商户信息，就要采集员人工去一一记录了。比起车辆采集，步采要更加辛苦一些，需要背着沉重的设备，一天大概步行30公里。也因设备较重，一般为两人一组轮换作业。

地图信息采集这项工作主要看天气，天气不太好时可以休息。但几乎没有周末，因为一个月里也不一定都是好天气，周末如果还休息的话，工作量上不去。

最后，这位工作人员总结道，这份工作对于从业人员来说，如果不是对地理特别热爱，没有兴趣，往往是很难坚持下去的。