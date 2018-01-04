苹果ARKit开发热度大减：12月AR App产出仅170款

在去年的WWDC 2017大会上，苹果给开发者们带来了ARKit这个专门为iPhone、iPad甚至未来的iOS设备实现AR（增强现实）技术的开发平台。

而在去年下旬，有消息表示苹果正密锣紧鼓地进行AR硬件设备的研发并计划收购一家来自加拿大蒙特利尔的AR初创公司Vrvana来生产相关功能的设备。显然，苹果在AR技术方面的发展版图正逐步扩展。

（使用iPad Pro体验AR功能，图源：Apple）

对于AR技术的评价，苹果公司CEO曾在彭博社的一次专访中表示：AR已经足够令人兴奋。

不过，尽管苹果公司CEO蒂姆库克在多次采访中称赞AR技术的功效，甚至还用上了“能让他兴奋”、“难以置信” 这些形容词来表达他对AR这项新技术的喜爱，但是从开发者对这项技术的兴趣、开发进程的调研数据看，库克或许需要开始担心下这项新技术的前途了。

（Apptopia公布ARKit平台每月推出数量）

美国研究机构Apptopia在近日公布了ARKit的开发者统计数据报告，报告显示自去年9月起，由ARKit平台研发的AR应用程序约为300款，而到了之后的10月、11月，应用程序数量持续跌至约200款和155款。到了年末的12月，数量小幅反弹至170款左右。

（Statista统计App Store应用数量与其他应用商店对比）

而根据Apptopia的统计，目前苹果App Store商店中约有不到1000款采用ARKit开发的应用程序。

这个数量对于苹果庞大的应用市场而言，只能说是冰山一角，截止到2017年1月，App Store的应用总数为220万款（数据来源：德国调研公司Statista）。可见的是，AR应用程序离真正渗透到我们的日常生活当中仍需一段时间。

（ARKit平台各类应用程序占比）

对于开发者们对ARKit技术的应用，Apptopia也给出了统计数据。在环状统计图中，我们能看到有30%的ARKit应用为游戏类；13.2%为娱乐类；11.9%为辅助工具类；教育类占7.8%；照片和视频类占7.5%，而占比最少的“生活方式”类仅有5.4%。

值得一提的是，剩下的24.2%被归类到“其他”类别，这里包含了一些被开发者用于研发和调试的初级AR应用。

虽然从统计数据看，开发者对AR应用程序的开发热度有明显减退，但苹果对这项技术的落地还是相当重视。

在刚过去的去年12月的ARKit开发者活动上苹果展示了目前已经上线并成熟的11款AR应用，其中包括有社交工具、游戏、生活辅助工具等多类新程序。

（使用AR程序进行家具摆设，图源：9to5mac）

从创造ARKit开发平台到落地展示，从拓展AR程序的应用再到对相关硬件的开发。尽管AR程序的发展在目前仍处于初级阶段，开发者对程序的开发热度也出现了波动，但从目前苹果官方和库克对ARKit项目的态度看，显然他们对这项新技术的期望值仍然是相当之高，而AR技术的潜力也在逐步被发掘。

（使用AR应用程序寻找失物，图源：Macrumors）

那么，苹果距离AR应用程序成熟发展仍需要走多远、需要多少时间，目前尚未有人作出预估，我们还是不妨再继续期待苹果在2018年的报告吧。