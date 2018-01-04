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支付宝年度账单默认勾选引央行关注，曾要求其纠正

2018-1-4 13:46:32来源：新浪科技作者：-责编：仲平评论：

支付宝年度账单默认勾选“同意《芝麻服务协议》”一事引起监管关注。据财新报道，3日下午央行支付司要求支付宝对此纠正并致歉。接近央行征信局人士称，对于芝麻信用的这次营销活动，亦正密切关注。

1月3日，支付宝发布年度账单，不少消费者都在朋友圈晒自己的支付宝账单和年度关键词。但随后即有人发现，查看账单时默认选项勾选了《芝麻服务协议》。因其设置相对隐蔽，会默认直接同意这个协议，允许支付宝收集你的信息包括在第三方保存的信息。

《芝麻服务协议》服务规则中显示，“您同意我们向第三方收集并在适用的法律法规许可内向信息使用者依法提供这些信息时，您已经充分理解并知晓该等信息被提供和使用的风险。这些风险包括但不限于：纳入这些信息对您的信用评级（评分）、信用报告等结果可能产生的不利影响，该等信息被本公司依法提供给第三方后被他人不当利用的风险，因您的信用状况较好而造成您被第三方向您推销产品或服务等打扰的风险。”

当天下午，知名律师、北京市岳成律师事务所高级合伙人岳屾山发文指出，账单首页一行特别小的字“我同意《芝麻服务协议》”存在风险。如果你没注意到，就会直接同意协议，允许支付宝收集你的信息，包括在第三方保存的信息。“‘芝麻’信用不给用户了解条款的机会，直接让默认同意，该账单或有侵犯消费者选择权之嫌。

芝麻信用于1月3日晚间发布关于查看支付宝年度账单时“被同意《芝麻服务协议》”的情况说明，表示本来是希望充分尊重用户的知情权，“但用了非常傻逼的方式，愚蠢至极”，已调整页面，取消默认勾选，向公众致歉。

芝麻信用表示，用户信息的获取、沉淀、使用和分享，都会在严格遵守相关法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。

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关键词：支付宝芝麻信用

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