英特尔CEO科再奇：我们可以解决安全漏洞

北京时间1月4日上午消息，英特尔CEO科再奇（Brian Krzanich）表示，谷歌研究人员让英特尔“不久之前”了解到一个影响广泛的安全漏洞，该公司目前正在研究解决方案，有可能在下月发布。

▲科再奇

他对这个漏洞尚未被黑客利用“比较有信心”，他还透露，科技行业已经展开了几个月的合作来解决这一问题。

“我们没有发现有任何人使用这个漏洞。”科再奇接受CNBC采访时说，他还补充道，解决方案正在测试，有望阻止与之有关的攻击。

“我们不可能逐一检查所有系统。”他说，“但由于这个漏洞很难利用，必须进入系统，还要进入内存和操作系统，所以从目前的调查来看，我们对于该漏洞尚未被利用很有信心。”

科技博客The Register本周报道称，英特尔芯片的一项严重安全漏洞可能对其性能产生影响。

科再奇表示，科技行业原计划在敲定解决方案后再宣布此事，但却提前泄密。

英特尔表示，此项漏洞与很多不同厂商的处理器和操作系统有关。虽然该安全漏洞不会影响所有计算设备，但科再奇表示，很多种类的高级设备都会受到影响，包括智能音箱、手机和PC，具体要取决于这些设备如何访问内存。此外还有可能对亚马逊AWS、微软Azure和谷歌Cloud Platform等云计算提供商产生影响。但这些企业均未发表评论。

不过，英特尔竞争对手AMD表示，此项漏洞对该公司的芯片“构成的风险几乎为零”。在AMD的声明之前，科再奇曾经表示，虽然他不能评论其他企业，但英特尔的确在与AMD合作，而该问题也一定程度上广泛存在于所有的现代处理器之中。

“系统一直按照既有方式运行，符合系统的构建和设计方式。”科再奇说。但他表示，该公司仍在持续不断地改进网络安全能力。

“无法借助这个漏洞对数据进行任何修改和删除。”他说，“不能通过这一流程对数据展开任何操作。所以从这个角度来讲，这并不是缺陷。”

英特尔正在开发软件解决方案，今后还将对硬件进行调整。科再奇表示，该公司最早将于下周初向厂商提供解决方案，并将整合到厂商的更新中。

“这是整个行业共同进行自我监督的典型案例。”他说。