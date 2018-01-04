为啥中国人在家购物去商场看电影，而美国人反过来？

《星球大战：最后的绝地武士》（以下简称《星球大战8》）就要在国内上映了，不过，这部被市场寄予厚望的影片，在已经上映的北美，票房市场却没有预想的那么美好。

除去2017年12月15日上映首日拿下了1亿多美元的票房，《星球大战8》在之后的十几天里每天只有一两千万美元的票房入账，即便是在圣诞节和新年假期期间也不例外。

▲楚贝卡

这次，美国各大媒体的影评人纷纷把锅甩给了假期——都是因为放长假，大家懒得出门，所以才没人看的。你看《星球大战8》的票房虽然没有大家预期的那么好，到最后不也还是成了圣诞新年档的北美票房冠军嘛。

别闹了。票房不景气怎么会是放假的锅，美国人不想去电影院看电影，那可不是一天两天了。

在中国，新开一个商场想聚拢人气需要先开个电影院。而在美国，是考虑先开个沃尔玛或者全食（Whole food）。

电影院线：美国人越来越不想去电影院，票房要靠中国市场了被寄予厚望的《星球大战8》并没有给2017年的北美电影票房帮上什么大忙。虽然最终数据还没统计出来，但据外媒Variety预测，2017年北美本土市场比2016年的113.8亿美元下降了大约2.5%，最终票房成绩可能在111亿美元左右。

电影票房还不够直观的话，我们可以从卖出电影票的数量上来看看。2017年北美地区一共卖出了大约12.6亿张电影票，比2016年少了4%，创造了22年以来的新低。

2008年经济危机时都没被影响的北美票房，在2017年春季悄悄咪咪地下降了10%。2017年夏天，美国人不爱去电影院的趋势变得更明显了。暑期档新年档这样的档期，以往在美国也是有的，但2017年美国的暑期档却不尽如人意。Boxoffice Mojo数据显示，2017年北美暑期档票房比2016年同期下降了15%，达到25年来的最低，8月票房数据甚至同比下降了32%。

暑期档的影院救星们基本都扑街了，系列性的大片也都达到了自己系列里的票房最低值。《加勒比海盗5》《变形金刚5》《神偷奶爸3》《汽车总动员3》等影片票房相较前面几部都有所下滑，连好评率94%的《猩球崛起3》票房也不及这系列的前两部。

▲凯撒

最近的另一项调查显示，有14%的美国人每月去电影院看一次电影，6%的美国人每月去电影院两到三次，31%的美国人每年会去电影院一次，半数左右的美国人更喜欢在家看电影。

为了吸引更多美国人去影院看电影，提供在线售票服务的MoviePass公司2017年下调了订阅费率，原价50美刀的月卡服务，现在只卖九块九。每位用户只需要每月交9.95美元，就可以每天去影院看一部电影，节假日通用，还能参加首映场。但即便电影票这么便宜，美国人还是不愿意去电影院。

美国人不爱去电影院的原因之一是流媒体的发展。随着流媒体话语权的增加，电影从院线上映到流媒体上架的窗口期越来越短，流媒体上的原创影视作品也越来越精良。流媒体网站Netflix在2017年四月宣布订阅人数到达一亿人。在北美院线春季票房惨淡的同时，Netflix 2017年第二季度净利润同比增长了50%。

即便在流媒体发展之前，美国人也更愿意在家看电影。美国最大的卫星电视运营商DirectTV曾经推动过缩短窗口期的计划，电影在院线上映8周后就在电视上播放，还跟不少电影公司达成了合作。不过，这项计划一推出就遭到了20多位著名美国导演联名抵制，DirectTV被认为威胁到了电影行业健康。

为了让美国人在家看上院线电影，前Facebook联合创始人西恩·帕克甚至开了一家名为Screening Room的公司，专门提供在家同期观看和影院同步上映的院线电影的服务。

Screening Room上的每部电影要花费大约50美元，用户购买后可以保留影片48小时但只能看一次，还要求顾客拥有特制的机顶盒、100英寸以上的顶级平板电视等硬件设备，以及一个可以作为私人影院的巨大客厅。

然而，拥有大客厅在房价相对便宜的美国不算什么，大部分美国家庭的客厅都放得下整套的大件影音播放设备。

国际民意调查机构统计，在蓝光影碟机开始流行的2008年前后，美国人在圣诞购物季购物清单上出现最多的三种商品就是高清电视、蓝光影碟机和电影碟片。

这三样东西中国电影市场的消费者也买得起，可是以年轻人为主的中国电影消费者，并不能买得起大客厅。

在北美市场票房增长率-4.3%的同时，中国国内电影票房增长率却达到了22.8%。和北美相比，中国的线下院线还能多赚几年爆米花钱。

从广电总局电影局公布的数据来看，2017年中国电影总票房达到了559亿人民币。在北美票房降得最惨的八月，中国市场达到了2017年票房的最好成绩，74亿人民币，同比增长82%。

美国数据服务公司ComScore估计，2017年全球票房在北美票房下降的情况下依然增长了14亿美元，主要归功于中国——如果没有中国市场的增长，2017年全球票房的增长数据就是负的。

和成熟的北美市场相比，中国的院线市场还在向三四五线城市扩张，一二线城市票房占比逐年下降。流媒体方面，中国的网剧2017年虽然佳作频出，但也还没多到可以威胁院线电影的程度。

更重要的是，中国电影市场的消费者主要是年轻人。这些年轻人不仅没有自己的大客厅，甚至大部分还在租房。搬来搬去的出租屋里放不下4k的高清电视和蓝光影碟机，最多只能放一台公司年会抽中、挂闲鱼也卖不出去的32寸899元小米电视。

平常挤地铁时看电视剧靠的主要是手机和平板，要在周末享受一下电影大片的影音体验，去电影院就成了更好的选择。

商场：中国人爱在线上购物，美国人还是喜欢去商场美国人不是因为放假喜欢在家待着才不去电影院，这件事从购物习惯上也可以看出来。

美国人不去电影院看电影就是在家待着了？美国人哪里是死宅，他们只是把别人看电影的时间都用在逛商场上了。

和快速衰退的美国电影院线相反，更多美国人依旧保持着线下购物的习惯。普华永道在2017年10月发布的一项调查显示，绝大多数的美国消费者会选择「线上和线下相结合」的购物方式——90%的受访者选择了在线上网站看好要买的东西，然后到实体店去买。

普华永道的报告还显示，尽管越来越多的美国人喜欢从社交媒体上发现想买的产品，但他们依然享受店内购物的体验。超过一半的受访者选择了商场作为他们最爱的假日购物方式。

美国零售联合会公布的预测数据显示，感恩节到Cyber Monday线上折扣日，有约1.64亿美国人会进行线下和线上购物，人数占美国总人口的69%。从市场研究机构EMarketer的数据来看，2017年美国的感恩节+黑五+Small Business Saturday+Cyber Monday系列购物节期间，线上销售额仅占约12%，其余的销售额大多产生于线下。

美国人爱在线下购物不是没有原因的。多年以来，美国人早就习惯了在地广人稀情况下万事依赖沃尔玛。大片农场庄园几公里见不到别人的情况下，吃穿用品一应俱全的沃尔玛几乎就成了人们的救星，线下购物不仅是美国人的生活需要，甚至也成了一种休闲方式。

1995年就开始发展的美国电商，创立伊始的竞争对手就是已经在美国发展布局了30多年的沃尔玛。电商购买方便、快捷、货品全面的优势在沃尔玛面前完全体现不出来。

到如今20多年了，美国的线上电商还是被沃尔玛压着打，美国亚马逊上可以买到的日用品种类，甚至可能还没有沃尔玛里卖的全面。

另外，地广人稀的美国物流配送也是大问题。不仅是配送慢、运费贵、不给送货上门、快递价格差异大，美国的很多州还专门制定了针对网购的特殊税收方案，在网上买东西要交的税，比直接去实体店买交的还要高。

为了转型电子商务、促使更多消费者去线上购物，沃尔玛公司在2017年黑五前专门收购了从事食品包装和物流配送的Parcel公司，尝试在尽可能短的时间里完成配送服务。

和美国人相反，中国消费者更喜欢网购。位于比利时布鲁塞尔的国际邮递公司，2017年调查了来自北美、亚太和欧洲的26个市场中24000名受访者。调查显示中国消费者最爱网购，36%的中国受访者每周至少网购一次，频率远超其他国家。

中国的电子商务在发展之初并没有遇到沃尔玛那样布局完善的零售业成熟对手，它所面对的，是价格和分布都参差不齐的街边小店、中小超市、农贸市场和普通人买不起百货公司。这样的环境背景下，网购方便、快捷、可选种类多的特点就显得特别突出。

更重要的还是便宜。淘宝不仅价格低，还很少向消费者推送完全买不起的东西，完全可以做到眼不见心不烦。可是节假日随便走进一家商场，除了顶层的电影院和地下一层的超市，让大部分普通人都能买得起的店其实并不多。

什么？你说优衣库？你知道每年双十一优衣库天猫旗舰店打几折吗？

好在不管是美国的黑五还是中国的双十一都已经过去了，在下一个购物节来临之前，去电影院或者在家里看看电影也都花不了太多钱。