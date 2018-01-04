美国电信运营商AT&T：今年底将正式推出5G服务

北京时间1月4日下午消息，美国电信运营商AT&T宣布，该公司将于2018年底在美国十几个城市内率先提供5G网络服务。

5G蜂窝网路技术在速度上相比4G将会有大规模的提升，其响应速度足以用于远程手术和现在正在迅速发展的无人驾驶技术上。在即将开始的CES 2018上，许多新产品和新技术都将依赖5G网络。此前业内已经有多家企业开始对5G网络进行测试，并且业内普遍认为5G将会在2019年才能实现真正的商用。如果AT&T能够按照计划在今年底推出5G服务，该公司将会领先所有竞争对手。

AT&T周三表示，他们计划在2018年底于美国十几个城市内提供移动5G网络，另外他们还将提供一个支持5G网络的设备。

如果能够按照计划完成部署，AT&T将会是美国第一家提供5G服务的电信运营商。5G网络有着更快的速度、更广的覆盖范围以及更稳定的连接等有点，它将会彻底改变我们当前的移动网络体验。5G网络的理论速度远高于目前的家用宽带的速度，它的出现将会让智能家居设备更好的发挥作用。4G网络的出现催生了Uber、Snapchat和直播等创新技术，相信5G网络普及后，我们还将会迎来更多的技术创新。

诸多电信运营商都希望在5G网络上取得领先。Verizon最早与2015年表示他们将会对5G网络进行测试，并且预计将于今年晚些时候推出5G固定宽带服务。

AT&T公司负责网络接入和设备设计的副总裁戈登·曼斯菲尔德（Gordon Mansfield）表示，该公司将会推出一个可支持5G网络的设备，但是他并未透露该设备的具体信息。无论该设备会以什么形式出现，它的主要工作方式将会是在大多数时候使用4G网络进行连接，但是在需要的时候，可以切换到5G网络，例如在进行下载、直播或是使用其他对网络速度有较高要求的应用时。

曼斯菲尔德也没有透露哪些城市将会率先使用上5G网络。

AT&T宣布今年底推出5G服务会让一些人感到不解，因为著名芯片制造商高通此前曾表示第一部带有5G基带的设备最早要到2019年上半年才能出现。但是曼斯菲尔德表示，AT&T一直以来都在于多个伙伴和提供商进行合作，确保今年就能推出可商用的5G设备。