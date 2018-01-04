三星Exynos 9810官方详解：单核性能猛增一倍

IT之家1月4日消息 今天三星正式发布了新一代移动处理器Exynos 9810，三星称Exynos 9系列（9810）处理器旨在为移动设备带来无限的可能性。从惊人的性能和效率到深度学习的尖端特性，全能的Exynos 9810推动了移动创新的极限。

Exynos 9810具体规格见上图，可见该处理器采用8核心（4+4）构造，大核心采用三星第三代定制CPU，频率高达2.9GHz，小核心为Cortex-A55，频率为1.9GHz，三星称其单核和多核性能分别比其前一代提高1倍和0.4倍。值得注意的是，Exynos 9810采用第二代10nm FinFET工艺，功耗表现会更加出色。

网络方面，三星Exynos 9810支持Cat.18的LTE基带，下行链路采用6CA（载波聚合），上行链路采用2CA，下行和上行链路速率分别高达1.2Gbps和200Mbps，三星称可实现高质量虚拟现实内容的传输。为了最大化数据吞吐量，嵌入式调制解调器还支持4x4 MIMO（多输入多输出）和更高阶的256 QAM（正交幅度调制）方案，并使用eLLA（增强型授权协助接入）。

多媒体方面，Exynos 9810支持4K UHD视频录制和播放，帧率最高可达120fps。此外，MFC（多格式编解码器）支持10位HEVC和VP9编解码器，可以为每种原色（红，绿和蓝）渲染1024个不同色调。这意味着可显示10.7亿种颜色，是传统8位色彩格式1670万色的64倍。音频系统也进行了升级，支持32bit / 384kHz无损音质。

图像处理方面，Exynos 9810采用双ISP（图像信号处理器），最多可支持4个图像传感器，例如前后均为双摄像头。双ISP由一个高性能的ISP和一个低功耗ISP组成。利用AF统计引擎，可以实现更快更准确的相位对焦检测，各种图像处理算法（如去马赛克，降噪，边缘增强和脸部美化）都得到了显着提升。此外，成像子系统提供高分辨率图像和UHD分辨率视频的高级稳定性和实时离焦拍摄。

GPU方面，Exynos 9810采用最新的ARM Mali-G72 GPU，性能比前代强20%。GPU采用ARM第二代Bifrost架构，旨在实现高性能，低功耗。它专门针对机器学习和高保真移动游戏进行算术优化设计。不仅有助于提高智能手机上的游戏的画面显示，而且还有助于提供更逼真的VR体验。

安全方面，Exynos 9810安全子系统通过将二进制加密与增强型DRAM加密相结合来保护敏感的安全软件免受恶意攻击。该系统还具有隔离内部子系统的防火墙。例如，通过在调制解调器或Wi-Fi子系统周围设置防火墙，安全子系统能够通过调制解调器或Wi-Fi保护主系统免受未经授权的远程访问。

三星还重点强调了Exynos 9810的深度学习功能，该技术允许处理器准确地识别照片中的物品或人物，以进行快速图像搜索或分类。此外，Exynos 9810还具有深度感应功能，能够以3D方式扫描用户的脸部来进行脸部追踪，以及在用脸部解锁设备时保证安全性。