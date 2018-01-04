全球家电巨头再聚首CES，这些黑科技值得期待

新年伊始，当广大吃瓜群众还沉浸在跨年的兴奋中时，堪称科技圈的“春晚”——2018年CES展会即将在美国拉斯维加斯拉开序幕，时间跨度从1月9日-12日。作为新年首场“秀”，科技界的大佬们早就摩拳擦掌跃跃欲试，毕竟谁将引领未来一年技术的走势可能就看这场展会了。

而随着各种智能家居的概念越来越火，如今的CES已经不再只是智能手机厂商的必争之地，更多的新型智能设备在CES展会上的出镜率也越来越频繁。尤其是今年，智能家居来势汹汹，三星、LG都会推出今年的战略性产品，而国内阿里、腾讯、京东、小米、海尔等也纷纷杀入其中。那么在今年CES上，有哪些家电方面的热点值得我们一看呢？

电视：大屏幕、无边框、8K将成主导

毫无疑问，不管你在家还看不看电视，但作为客厅霸主，少了谁也不能少了电视。现在的电视技术更是让人眼花缭乱，从OLED到QLED，从量子点到激光，都不知道让人怎么选了。

LG 88英寸8K电视

而电视技术的发展远没有到停滞的阶段，从去年9月IFA各家电视厂商纷纷推出8K旗舰来看，今年CES上，8K电视同样将成为主角。比如就在近几日LG推出的88英寸8K电视，是目前世界上最大尺寸的8K OLED电视面板。

LG壁纸电视

与高分辨率相匹配的自然是大屏幕了，从2016年旗舰电视起步尺寸为55英寸到去年65英寸成为旗舰的标配显示，今年CES上的一定会出现更大尺寸的屏幕成为电视产品的主流。

三星画壁电视

除了大屏、高分辨率，电视现在不止是实用功能，更兼具装饰美观功能。比如LG的仅2.57mm的壁纸电视机以及三星画壁电视，都刷新了我们对电视机“美”的理解，另外无边框电视仍然有可能成为今年各家电视机厂商的宣传热点。今年的电视机会有多美，还真的很期待呢。

大家电：除了智能更要健康

随着生活水平的提高，作为与我们生活息息相关的以空调、冰箱、洗衣机为代表的大家电产品，很显然我们更关注的是它们的实用性。比如以前买冰箱可能看的是容量和能耗，而现在还要考虑食物的保鲜程度等，或是以前只关注洗衣机能洗多少衣服，现在要讲究会不会损伤衣物，能杀菌么等等。

卡萨帝分筒洗衣机

因此与很多智能化的家电产品相比，大家电的重点还是在实用性上，且一定要符合现在过得有质量的消费观。就拿洗衣机来说，现在我们洗衣服已经不会把内衣外衣放在一起洗了，内衣不能一家人的都混着洗，特别是有孩子的家庭，更需要将衣物分开清洗。因此，像海尔这种分筒式、除菌类的洗衣机在今年的CES上仍然会是众多家电厂商的主打功能。

三星品道智宴系列冰箱

而冰箱的话，可以说是与智能家居中最贴近的大家电产品了。除了在保鲜功能上加强外，要与物联网牵上关系的还是给冰箱装上一块屏幕，或是在冰箱内置摄像头，通过屏幕查看冰箱内部食物的情况，推送消息告知你情况，是否需要增加食材等。如三星品道智宴系列冰箱等，也无外乎这些功能的升级。

小家电：拼智能更拼性能

智能家居发展了这些年，其实基本上都是在小家电上发力，毕竟小家电的参与感更强。但对那些需要少量人为参与，甚至是不需要人为参与的小家电产品，像扫地机器人、电饭煲、豆浆机之类，则更注重提升其“智能”。

拿扫地机器人来说，就是在路径的规划上更科学、定位更加精确以及不漏扫不重复，这是智能方面的重要发力点。

但是除却智能，家电产品特别是那些重度需要人为参与的小家电，像电动牙刷、吹风机、剃须刀之类，则更需要在性能和体验方面发力。换言之，就是在价格差距不大的情况下，谁家好用用谁家的肯定是千古不变的定律。

语音助手：智能音箱遍地开花

可以说自2011年苹果Siri诞生以来，语音助手成了我们最早也接触最多的人工智能产品，但这些语音助手都要借助手机或平板电脑此类移动设备中使用。真正进入家居生活，甚至成为整个智能家居的控制中心，还是到了去年的CES上，亚马逊语音助手Alexa依托Echo智能音箱为平台，掀起了一股智能音箱风。

而这整一年，苹果、谷歌、索尼也纷纷推出最近的智能音箱，于是，跟风者无数，相信大家也觉得这一年除了手机频繁发新品外，各种品牌的智能音箱也是接二连三的来到我们面前。因此毫无疑问，在今年的CES上，我们还将看到更多功能更为丰富的搭载语音助手的智能音箱以及相关的智能门锁、灯泡等受其控制的产品。

你准备好让你的家变得更智能了么？

看过了这么多年的CES展，真的只有我们想不到没有科技做不到的，一切还没有做到的，只是时间问题。虽然我们年年都在预测CES会有多少新品或者新概念，但几乎每年的CES都会给到我们惊喜，至于今年的惊喜又有几分？就让我们相约在9-12日，一起拭目以待吧！