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腾讯协助Spotify解决10亿美元债务：为IPO扫清障碍

2018-1-4 15:52:22来源：新浪科技作者：书聿责编：容承/实习评论：

北京时间1月4日下午消息，据外媒报道，知情人士透露，Spotify希望在今年春天公开发行股票。而作为这项计划的一部分，这家流媒体音乐公司已经在腾讯的帮助下清理了一项债务问题。

简单来说：TPG和Dragoneer公司曾经为Spotify提供10亿美元债务融资，并在去年末将部分债务转换成股权，之后又卖给了腾讯。

这笔复杂的交易让TPG和Dragoneer获得了丰厚的投资回报，也让Spotify得以在IPO之前解决一场可能引发诉讼的商业纠纷。

详细来看：2016年，TPG、Dragoneer和高盛通过可转债融资的方式向Spotify借款10亿美元。这虽然帮助Spotify在IPO之前赢得时间，但上市花费的时间越长，为债权人提供的条件就越优厚。本周三有报道称，该公司已经在去年末秘密提交IPO文件。

但自从2016年签署这笔交易以来，在CFO巴瑞·麦卡锡（Barry McCarthy）的领导下，Spotify便开始寻求直接上市——也就是说，他们要在不获得任何新融资的情况下成为上市公司。

这种不同寻常的IPO方式可以让Spotify节省了不少投行费用。而根据贷款协议的条款，这从技术上讲并不能算作IPO，也就是说，无法确保债权人的债务可以转换成股权。

作为两家公司去年12月宣布的股权互换和出售协议的一部分，腾讯从Spotify现有股东手中购买了该公司股权。

但当时并没有透露其中部分股票来自TPG和Dragoneer。知情人士表示，这两家公司以100亿美元左右的估值将部分可转债转换成股权，然后以200亿美元的估值出售给腾讯。

知情人士称，TPG和Dragoneer仍然持有部分Spotify债务。

Spotify、腾讯、TPG和Dragoneer均拒绝对此置评。

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关键词：腾讯Spotify

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