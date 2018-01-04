微信上线新版电子社保卡：社保查询一键搞定

近日，由腾讯互联网+合作事业部提供技术支持的新版电子社保卡正式上线，为用户提供社保查询、社保缴费以及查看医保所在地可享受的线上服务等各种功能。

与此同时，新版电子社保卡也将加速微信医保支付落地。目前，微信医保支付已与全国27个省、市人社部门完成对接。根据试点经验显示，患者使用微信医保支付，平均可节省43.6分钟的排队等候时间。

有了腾讯互联网+合作事业部与人社部门联合打造的新版电子社保卡，用户可足不出户享受社保查询服务，个人参保类型以及每月的参保状态和个人缴费记录等信息应有尽有，最常用到的医疗保险个人消费明细、金额、个人账户余额等也十分详尽。此外，有心在住房限购城市买房的用户，也可通过新版电子社保卡查询社保连续缴费年限，做到心中有数。

如何在微信上绑定新版电子社保卡呢？

用户只需依次在微信点击“我”—“钱包”—“城市服务”—“电子社保卡”，然后选择社保所在地，点击“立即添加”，按提示操作即可。或者关注微信公众号“电子社保卡”，依次点击“我的”—“电子社保卡”按提示绑定。

除了带来社保查询、社保缴费等“互联网+人社”体验外，新版电子社保卡还将使微信医保支付更加简单，让用户享受挂号就诊免排队、一键缴费刷医保等“互联网+医疗”服务。

目前，腾讯互联网+合作事业部已经与广西壮族自治区和深圳、成都、郑州、汕头、铜川、厦门、嘉兴、宁波、开封、延安、白城、永康、攀枝花、长沙、哈尔滨、沈阳、潍坊、苏州、葫芦岛、西安、宝鸡、渭南、榆林、安康、商洛、咸阳等26个城市的人社部门完成对接。

作为最先试点微信医保支付应用的城市之一，深圳现已有北京大学深圳医院、香港大学深圳医院、南山区人民医院等24家医院上线微信医保支付，其中南方医科大学深圳医院微信支付比例超过50%，与现金支付相当；成都也已有8家医院上线，另有四川省人民医院、四川省第二中医医院等4家三甲医院本月上线，实现对成都大部分区域的基本覆盖。

值得一提的是，微信医保支付还将把医院、患者与药店连接在一起，实现药店医保移动支付，让用户在药店只需扫码即可完成支付。