微软收购Avere Systems高性能存储公司，力推混合云计算

IT之家1月4日消息 云端技术铸就了数字经济，也改变了企业的生产经营模式。无论是在构建动画模型，为大片制作特效或是在治疗疾病方面，都需要更便捷更高性能的储存技术来存储和处理数据，这对当今的企业来说尤为重要。

多年来，微软对存储产业的大量投资给我们提供了更为便捷、安全和扩展性良好的存储方案。今天，微软正式签署协议，收购Avere Systems。Avere Systems为Linux和Windows设备的云端、混合云计算、本地计算提供高性能的NFS和SMB存储方案。

Avere创新性地结合文件系统和缓存技术，为有大量计算需求的用户提供高性能的服务。在新闻业和娱乐业，Avere联合包括索尼影业、法国影视后期工作室Mac Guff和伦敦动画公司Moving Picture在内的国际顶尖企业，一同合作来减少制作时间同时降低成本。

高性能运算还将运用到生命科学、教育、石油化工、金融和制造业内，从而加速这些产业的转型。Avere成功帮助国会图书馆、约翰·霍普金斯大学和美国泰瑞达公司提高他们的数据中心的处理性能，优化了处理结构。

微软将Avere的储存技术和自家的云端技术强强联合，使得Microsoft Azure云端服务得以为用户提供最顶尖的服务，并且有能力处理大量复杂任务。