硅谷的秘密性爱派对文化

硅谷的秘密性爱派对，现在也许没那么秘密了。

彭博记者Emily Chang在《Vanity Fair》发布了她新书《Brotopia》里的一篇节选内容，揭示了硅谷流行的秘密性爱派对文化。

据Chang描述，这些派对内容大多是“吃饭、嗑药、性，然后往复循环”，一般都会持续整个周末。而举办地点则相对多变，从旧金山郊区的豪宅，到西班牙伊维萨岛的私人游艇，都可能成为派对的选择。

我采访了20多个曾参加，或了解这些派对的人。他们大多不为此感到难堪，更别说羞耻。 相反地，他们都显得相当自豪，并认为自己的私生活就跟他们在科技行业表现一样，充满了颠覆性。 有好几个接受采访的人，甚至愿意在没有匿名保证的情况下，提供这些派对的相关信息。

Emily Chang在节选中写道。

主持和参与这些派对的人，大多都是第一轮投资者、著名的创业家以及大公司的高层，其中不乏家喻户晓的硅谷巨头。

这种派对的男女比例大约为1：2，其中女性嘉宾可能是在旧金山湾区科技行业工作的女性，或是来自洛杉矶等其它城市的相关行业者，例如，地产业、个人训练和公共关系等工作者。

你一下子就能看出这是不是‘那种’派对。因为一般科技行业的派对，几乎都没有女性参加。而这种派对就多了。

一位男性科技行业投资者向Chang透露。

有一位曾长期参与这类派对的女创业者表示，这种现象在硅谷已经过于普遍，拒绝参与就等于扼杀了打入圈子的机会：

他们认为你是内部小圈子的一部分，而在旧金山，这就意味着你将被邀请到一些纵欲派对。 他们（投资者）会在这些派对上谈生意，甚至做决定。

最后，这位女创业者终于受不了，将她的新创公司搬到了纽约。而另一位硅谷科技行业女性则表示，这些“捷径”都是骗人的：

如果你参加了这些性爱派对，你就别想自己开公司，或者想有人来给你投资了。那些机会都没了。 但是，如果你不参加，你就会被完全挡在（圈子）门外。所以，基本可以说，无论参不参加，情况都很糟糕。

硅谷大男孩的梦幻派对

Chang采访了一位代号为X的投资者，他是这些派对的常客。

当被问及这些硅谷精英们是否有借权力之宜，来占女孩子便宜时，他表示，情况正好相反：占便宜的明明是那些女人，她们都在觊觎他们的钱和人际关系。事实上，他们称这种女性为“创始人猎手（founder hounder）”。

我们会聚在一起交流，告诉对方哪个女孩只是贪钱的，好让其他人不上当受骗。

一位男性投资者的老板是硅谷其中一位权势最大的人，他说：“我曾目睹许多男人以误导性信息来吸引女性，并同时间和多个女性交往。”

另一些更年轻人的创始人说，随着他们的收入越来越高，被他们吸引的女人也越来越多，无论他们有多笨拙，多不酷，多不吸引人。

当Chang向一位女创业家Ava（化名）转述以上信息时，Ava当即翻了个白眼。

Ava曾和好几位创业者约会，并表示这些男人都异常沉迷于炫富，他们连在社交网络上的个人介绍画风都是：

你好，有兴趣来我的顶楼寓所看看我的股票期权选择吗？

（图自 Giphy）

从Ava的约会经验来看，这类人大多在新鲜劲过后就会和女性快速分手，然后抛出一句这样的解释：

他们会说：‘我还在追赶。我在25岁才失去童贞。’而我（Ava）就会说‘但你现在都33岁了，什么都补回来了吧？’ 我真心觉得，他们就想弥补过去，因为只有到了现在才有人愿意和他们在一起。

当然，其中还有不少自负情绪作祟。投资者X就认为“为什么我要结婚？为什么我要专一？有那么多女孩喜欢你，你大可和他们谈条件。‘我想和你约会，但我不能保持专一。’”

（1996年的硅谷派对实况）

而且，这些精英创始人、CEO和风险投资人，认为他们比一般的银行家、演员、运动员都厉害：“我们的本钱比普通有钱人多多了，因为我们创造了改变人的产品。”

当像莱昂纳多·迪卡普里奥、艾什顿·库奇这类演员，以及科比·布莱恩特和勒布·朗詹姆斯等运动员，都在积极转型为科技公司投资者或创业家，硅谷的大男孩们的优越感也越来越强了。

在性爱派对上，一种常用的药物是二亚甲基双氧苯丙胺，俗称“摇头丸（Ecstasy）”。有时候，这种药物甚至会被做成某些最炙手可热的科技公司的logo形状。

让这一切成为可能的，正是那些让我们具有创造力和颠覆力的激进性和开放态度。

创始X解释道。但Chang对其表示质疑，因为这些所谓激进的“实验探险”大多都倾向于异性恋男性的幻想。

Chang还和推特的联合创始人Evan Williams聊了很多。已婚并有两个孩子的Williams表示，因为他从来没有试过在有钱有名的时候单身，所以没参加过这些活动。

对于同行的这些行为，其实他也理解，但同时也有担忧：

（硅谷）这是一个奇怪的地方，它为世界带来了许多了不起的创造。所以，理所当然的，这里也会出现奇怪、极具戏剧性，和充满实验性的事情。 如果你和所有人想的东西都一样，你根本创造不了未来。 不过，有时候，这也会酿成灾难。

“打破沉默”运动仍在继续

（图自 Vanity Fair）

从去年年初曝出的Uber性骚扰丑闻，到年底好莱坞“哈维·温斯坦性骚扰事件”引起的连锁反应，硅谷和好莱坞迎来了一场为女性发声的维权运动。

《时代》杂志更是将一群曾站出来举报的女性和少数男性组成的“打破沉默者”，评选为2017年“年度风云人物”。而从Emily Chang书籍的反响来看，这场运动在2018年还将继续下去。

Emily Chang的书籍《Brotopia》将于今年2月6日正式出版。

其中，除了以上提及的性爱派对文化外，还会揭露更多关于这个由男性主宰的硅谷文化，并将收录和Facebook COO Sheryl Sandberg和YouTube CEO Susan Wojcicki等成功打破硅谷性别歧视“天花板”的采访。