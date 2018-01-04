迅雷玩客云将进军海外市场：含玩客奖励计划

1月4日下午消息，网心科技宣布智能硬件玩客云获得了欧美市场准入证，将开启海外市场售卖。届时仍将推出玩客奖励计划，但具体玩法尚未公布。

去年年底，迅雷CEO陈磊曾透露，迅雷计划于今年上半年在美国和欧洲推出多项服务，包括游戏和其他一些服务等，但主要扩张集中在云计算服务。

而在去年的世界互联网大会期间，陈磊在接受新浪科技采访时，同样透露了海外布局云计算服务的想法。“只有试了才知道”，陈磊称，他会将国内的模式在海外进行复制，即便不成功，也会知道错在哪里并进行改进，目前需要着手摸清楚市场状况，有针对性地进行改动，“我认为至少是一个学习的过程”。

网心科技表示，玩客云近期同时获得FCC（美国联邦通信委员会）和欧盟CE的双重认证，取得了进入欧美市场的准入证。这不但意味着玩客云成为首个进入海外市场的共享计算与区块链应用智能产品，同时也表明共享计算概念获得了海外认可。在FCC认证下，玩客云将可销往美国50多个州、哥伦比亚及全球范围内美国所属地区，而CE认证则可保障玩客云以通畅简便的程序，进入欧洲市场销售。

值得一提的是，在国内玩客云推出了玩客奖励计划，奖励品是迅雷发行的链克（原玩客币）。在玩客币刚推出仅仅数月后，受限于相关部门叫停ICO、关闭比特币交易所等影响，一些投机者盯上了玩客币，试图将比特币的玩法复制到玩客币上。陈磊曾多次强调，不做ICO，不推出交易平台，不鼓励用户交易。并先后出台了一些举措打击投机者。

“此次玩客云出海仍然会有玩客奖励计划”，迅雷方面称，玩客奖励计划是区块链应用的激励和媒介，所以要发展共享计算和区块链，希望全球用户参与，目前具体玩法尚未公布。