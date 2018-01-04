CES 2018前瞻：这三个领域的变革最令人期待

每年到了1月份，拉斯维加斯的豪华赌场酒店和庞大的会议中心都将成为科技行业每年最大的聚会（CES）的所在地。CES，全称International Consumer Electronics Show（国际消费类电子展览会），可以让技术，汽车，健康和家用电器领域大大小小的公司聚集到一起合作共谈，以展示他们各家公司的最新研发产品。其中在会上展示的一些亮点包括：一架可以搭载乘客的无人驾驶飞机，人工智能的汽车系统，以及一台当您寻找午夜点心时，它会自动开门的高科技冰箱。

今年的CES将于2018年1月9日正式启动，到1月12日结束，但LG、三星、Nvidia等厂商将在1月7日和1月8日的新闻发布会上发布重要声明。当然CES会上的一些发布内容将有刻意的增量甚至是噱头。但像苹果和谷歌这样的主要科技公司通常会完全跳过这个事件，他们分别用WWDC和I/O节省了他们进行主要公告的时间。但是，科技界的大腕们却让更多的公司有机会展示他们的才华。即使没有新的苹果或谷歌小工具，这一事件也让科技爱好者们一窥2018年，2019年及其后的未来。

研究公司GlobalData的消费者平台和设备研究主管Avi Greengart说：“最终你会对这种科技发展的趋势有一个很好的理解，让你知道哪种技术是当今社会重要的，哪些人投入了资金和人才。”

亚马逊的Alexa虚拟助理在2017年的CES中脱颖而出之后，包括福特、惠而浦、通用电气和Dish在内的品牌已经将声控助手技术添加到灯具、洗衣机和其他设备中。智能家电和智能汽车近年来一直是国际消费电子展的主题，预计在2018年的展会上，情况将会如此。

智能汽车和物联网

预计今年汽车公司在自动驾驶，安全系统和电动汽车方面显示出一些进步成果。但是当涉及物联网时，不要去寻求改变行业规则的进步，关于”物联网“这个广泛的类别部分也包括智能家用电器产业。相反，我们可能会看到一批新的通过互联网连接的灯，门锁，厨具和其他家用设备，仅仅通过一部手机便可以进行激活和监控。但格林加特表示，缺乏彻底改变的精神不一定是件坏事。他说：“我们现在看到的这些领域已经趋向成熟，物联网如此巨大，以至于没有人真的确定它是如何工作的，以及它是否能够一起工作。而我们现在看到的答案是，人们用零碎的方式购买这些产品，然后尝试着用声音来控制它们。在两三年前的效果并不是很明显。“

有一个需要注意的趋势是：越来越多的公司会把人工智能和机器学习（当今科技行业的两个最受欢迎的流行语）混为一谈。Parks Associates研究质量和产品开发总监Jennifer Kent预计，这些技术将更多的出现在像安保监控摄像头这样的产品中，而这些产品最终可能会使用人工智能技术来区分盗贼和邮递员。Kent说：“我们将继续看到使用视频分析这类人工智能来减少误报，得到效果后，人们自然就会更多的使用这些智能设备的最佳功能。像Lighthouse，Cherry AI这样的创业公司以及Alphabet公司所拥有的Nest摄像头产品已经在此领域中取得了研究成果。

从去年的CES上的Willow吸乳器首次亮相到可以测量心率和运动的衬衫面向大众视野之后，健康已成为我们生活中越来越重要的部分。今年的展厅将设有指定的卫生保健和睡眠小配件展区，相关行业已经开始从健身追踪器等通用健康技术转移到专门的产品，如手腕上的葡萄糖监测和小工具，以帮助您入睡。格林加特说：“这已经成为一个大的开发领域，而且这里面临的挑战是不仅仅是成为一种医疗设备，而且还要以用户接受的方式跟踪他们的健康情况（保护隐私）。”

电视

如果没有像LG、三星和索尼这样的公司公布他们令人眼花缭乱的最新研发的顶级电视机，那CES便显得浪得虚名了。预计今年对高动态范围的支持，即人们熟知的HDR，将会在价格适中的电视机上越来越普遍地得到应用。HDR增强了电视机的对比度和色彩，使图像突出显示，普遍改善了观众的观看体验。但不仅仅是显示质量和技术，肯特认为，电视机制造商将继续改进他们的新智能电视软件，这可以帮助电视制造商单个控制观看体验，而不是把这个产业分配给Roku或亚马逊去做。

肯特说：“这些产品之间的区别并不一定就是设备和设备之间的差异，而是针对于产品满足感和服务包装的体验。”

增强现实技术（AR）

由于今年大会上的参展商苹果公司决定将为其开发的ARKit软件正式亮相，此产品更倾向于展示增强现实技术（AR)，而不是虚拟现实技术（VR）。这个软件可以帮助开发者在iOS设备上构建应用程序，将图形叠加在现实世界之上。?格林加特认为，我们将看到供应商展示由苹果AR工具支持的新应用程序和服务。

这些成效也有效地总结了CES在Facebook，苹果，微软，亚马逊和谷歌等公司为自己的私人主题演讲保留主要声明的时代所扮演的角色。格林加特说：“国际消费类电子产品展览会并不是一个由一两家公司接管全球的大型游戏和改变产品的地方，而是我们看到这些大大小小的研究成果如何丰富我们世界的地方。”