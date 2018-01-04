揭秘苹果高管现金奖励计划，最高奖4倍基本工资

1月4日消息，库克带领苹果超额完成2017年的财务目标，加薪1280万美元，而这背后是苹果的高管现金奖励计划。据Forbes网站报道，苹果高管现金奖励计划基于营收和运营利润目标，设置起始（Threshold）、目标（Target）和最高（Maximum）三个档次，分别给予基本工资的100%、200%和400%的奖励。

苹果对这三个档次的定义为：起始档次是达到业绩预期的下限值，目标档次是完成具有挑战性的财政业绩，最高档次是达到杰出的财政业绩。

三年来奖励情况

按照苹果的这一奖励计划政策，2015财年该公司高层获得了最高档次的现金奖励。

2014财年苹果实现了7%的营收及业务增长。在事后看来，2015财年的目标显得偏低，这主要由于iPhone 6和6 Plus才发布。起始、目标和最高三个档次的营收增长目标分别是3%、9%和15%，实际上增长了28%。当年运营利润业绩增长更加强劲，给三个档次设定的目标分别是0%、5%和7%，而实际上增长了36%。因此，苹果高管层次奖金获得最高档次水平，即为他们基本工资的400%。

2016财年多数目标低于2015财年业绩。2016财年目标考虑到了强劲的2015财年业绩，设定起始、目标两个档次的营收分别比前一年降低13%和4%，但最高档次的营收要比前一年增长4%。所对应的运营利润业绩，三个档次分别是较前一年降低29%、15%和持平。

2016财年实际营收下降8%，因此这一业绩介于起始档次和目标档次之间。而运营利润实际下降16%，这一业绩很接近于目标档次。因此，2016财年苹果高管只获得目标档次奖金额度的89.5%。

2017财年的目标和奖励增加。在经过2016财年的下滑之后，2017财年业绩水平设置很保守。三个档次的营收增长幅度分别设定为持平、4%和9%，运营利润分别设定为下降13%、下降4%和增长5%。

营收和运营利润在目标档次和最高档次水平有所下降，营收增长了6%，运营利润增长了2%。因此，2017财年苹果高管拿到的奖金水平是目标档次奖金额度的155.5%。

2018财年预期

至于2018财年，苹果截至目前尚未拿出具有的业绩目标数字，但是可以肯定的是，iPhone 8和iPhone X对苹果设置今年业绩目标数字将会产生重要影响。可以推测的是，今年业绩目标数字至少会保持与2015财年水平一致。当年如果不是推出iPhone 6和6 Plus，2015财年业绩不会达到那么高。

如果按照该公司2015财年最高档次的15%营收增长水平，营收将达到2630亿美元，这个数字较华尔街分析师2740亿美元（增长20%）预期低110亿美元。

如果苹果设置对应三个档次奖金计划的营收水平增长幅度分别为4%、12%和20%，在最高档次上正好与华尔街分析师预期一致；在起始档次上即营收增长4%，营收将比华尔街分析师预期低360亿美元；在目标档次上即营收增长12%，营收将比华尔街分析师预期低180亿美元。

如果苹果设置对应三个档次奖金计划的营收水平增长幅度分别为8%、15%和22%，即接近和高于华尔街分析师预期。那么，对应的三个档次的营收分别为比华尔街分析师预期低270亿美元、低110亿美元和高50亿美元。