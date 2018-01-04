阿里云腾讯云回应英特尔CPU漏洞：通过热升级修复

1月4日下午消息，据媒体报道称，英特尔处理器存在严重的的安全漏洞，将会导致用户的账号密码、应用程序文件，文件缓存等内存数据泄露，漏洞主要存在于CPU（中央处理器）当中。对此，阿里云和腾讯云分别向新浪科技回应称，将采用热升级的方式，绝大多数客户不会受到影响。而对于少数不支持升级方式的服务器，需要手动重启。

4日凌晨，英特尔公司发布声明称，其正与AMD及软件厂商合作，“开发一种适应于全行业的方法”来解决此问题。同时也表示其他公司的芯片也存在相同问题。

以下为阿里云回应全文：

为解决处理器芯片的安全问题，阿里云将在北京时间2018年1月12日凌晨1点进行虚拟化底层的升级更新。届时，阿里云将采用热升级的方式，绝大多数客户不会受到影响。但个别客户可能需要手动重启，建议提前准备运营预案及数据备份。

具体升级时间、受影响范围请关注阿里云官网公告，并确保预留联系方式（手机、邮箱）畅通。

以下为腾讯云回应全文：

近日，英特尔处理器被爆存在严重芯片级安全问题，为解决该安全问题，腾讯云将于北京时间2018年1月10日凌晨01:00-05:00通过热升级技术对硬件平台和虚拟化平台进行后端修复，期间客户业务不会受到影响。

对于极少量不支持热升级方式的服务器，腾讯云另行安排时间手动重启修复，这部分服务器腾讯云安全团队将会另行进行通知，协商升级时间，建议用户确保预留联系方式畅通（手机、邮箱），同时提前准备数据备份方案和业务维护预案。