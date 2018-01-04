传易到将向乐视启动追责，因此前挪用13亿资金

1月4日晚间消息，今日有媒体报道称，因此前挪用易到13亿资金，易到内部已经开始启动向前控股股东乐视追责的程序。不过易到官方表示不予置评。

2017年4月，易到创始人周航发布声明，承认易到的资金链出现了问题，并指出问题最直接的原因是当时的控股股东乐视对易到的资金挪用13亿。

随后，乐视和易到官方联合发布声明称，周航提及的13亿事实上是2016年11月，在易到单独贷款困难的情况下，乐视控股以名下乐视大厦作为抵押物，以乐视汽车生态内的易到为主体取得的一笔14亿联合贷款中的一部分。当时双方已明确约定，该笔资金用于包括易到在内的乐视汽车生态的日常经营资金周转，其中，1亿用于易到，13亿用于乐视汽车生态。

乐视方面还称，对上述情况，周航本人不仅知情，也在相关的董事会文件上签字确认，并且易到与乐视控股也已经签订了相关协议。

不过今日有媒体援引易到内部人士消息称，此前易到获取银行贷款、转而向乐视控股出借13亿资金过程中，系实际控制人乐视控股操纵。此事项未经时任CEO批准，未经董事会、股东会合法决议，由前任控股股东及相关人员伪造授权文件和个人签名，利用影响力和职务便利违规借贷，相关人员行为违法且涉嫌挪用资金罪。

报道还称，易到内部已经开始启动向乐视追责的程序，已开始采取法律行动，并将向公安机关报案，追究相关人员法律责任。

不过针对此消息，易到官方则向新浪科技表示不予置评。