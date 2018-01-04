杭州推共享停车平台：实名认证，引入芝麻信用评价

1月4日消息，日前，为缓解杭州市停车难问题，充分挖掘、释放潜在空闲时段停车泊位利用率，解决因信息不对称出现的社会错时停车泊位资源浪费，发挥停车泊位应有作用，杭州市集多方资源搭建了共享泊位平台，要求用户实名认证，并引入芝麻信用评价。

随着经济水平的不断提高，几乎每个家庭都有至少一辆汽车。不过，汽车的数量在增多，停车成了一个难题，有的地方停车位数量于汽车数量完全不匹配。根据相关统计数据显示，杭州市现有机动车127万辆，停车泊位70万个，其中配建等不对外开放泊位有约52万个，泊位缺口巨大。

据悉，杭州“共享泊位平台”以杭州全市除社会公共停车场外的其余各类停车场库为资源目标，将分散的停车信息和不同时段闲置的政府机关、企事业单位和楼盘小区、个人私家车位资源统筹起来，通过“共停”平台实现车位业主、物业、平台各方利益共享。

据介绍，用户想要在杭州使用这项服务，只要在各大应用市场下载“共停”APP，或者打开“支付宝—城市服务—杭州共享停车”便可以。

此外，为了保障各方安全，平台除了要求用户实名认证、引入芝麻信用评价之外，还根据不同开放需求设置不同共享级别，比如某商场可设置为全天候开放，而某小区则可以设置为夜间仅向业主访客用户开放等。