彭博社：欢聚时代旗下虎牙直播寻求赴美IPO

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IT之家1月4日消息 据彭博社援引知情人称，欢聚时代（YY）计划剥离旗下电子竞技直播平台虎牙直播，以赴美国上市，至少募资2亿美元。
虎牙直播是弹幕式直播互动平台，以游戏直播为主，涵盖娱乐、综艺、教育、户外、体育等多种直播内容。
虎牙直播覆盖PC、WEB、移动三端，截止2016年，虎牙直播已拥有2.1亿注册用户，其中月活用户9600万，每月营收超过1.5亿。用户粘性和平台互动均保持极高水平，日人均观看时长达135分钟。
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