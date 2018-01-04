WCG要复活了？电竞奥运会距离我们到底有多远？

WCG（World Cyber Games）对于中国的电竞爱好者而言，实在有着太多特殊的含义。在那个很多人甚至不知道电竞为何物的原初纪元，通过WCG这个综合性的电竞赛事，让无数个值得国人骄傲的名字变得家喻户晓。特别是Sky李晓峰，他在《魔兽争霸3》项目上的两连冠，为彼时正饱受争议的电子游戏正了名，也让他一跃成为无数后来者的指路明灯。

十多年过去，电子竞技的大环境在老一辈电竞人的努力下已经变得越来越好，然而曾经承载过太多欢乐与泪水的WCG却逐渐黯淡下来。2013年，最后一届WCG在昆山举办，之后这个曾被称为“电竞奥运会”的综合性赛事，便宣告寿终正寝。

直到前段时间，《穿越火线》的开发商韩国SmileGate公司才从三星的手中买下了它的举办权，并宣布WCG即将在2018年复活。然而，和之前所谓的“电竞奥运会”不同，全新的WCG将从独乐乐的专业赛事，变成众乐乐的嘉年华。

WCG犹在，只是朱颜改。

“电竞奥运会”？

尽管WCG从创办伊始就有把自己打造成电子竞技界的奥运会的野心——比如赛事组成，都是时下流行的项目，从FPS到RTS到后来的MOBA，综合性相当高；又比如举办地，从汉城到旧金山到蒙扎到成都，从一开始就在全球范围内选址，明显对标的就是奥运会；还有赛制、以国家为单位的划分，以及很像传统体育赛事的奖牌榜等等——但究其本质，WCG和奥运会其实并不相同，它们大多的相似点只是浮于表面罢了。

例如，WCG只是一个由三星赞助并举办的电竞赛事，从一开始它就是完完全全以商业作为导向的。而奥运会则不同，奥组委的定位非常明确，是一个非政府、非盈利性质的组织，它不会以赚钱作为目的——只不过，利用好商业手段，能够事半功倍地去推广体育，并且做到多方共赢，仅此而已。

至于WCG，三星创办这个赛事的最原始的初衷，说白了还是赚钱。至于拓展影响力、提高电子竞技的社会地位，抑或白手起家创造一个电竞界的奥运会，那些都只不过是盈利的附属品罢了。

想想看，WCG在最红火的那段日子里，三星最主要的业务是什么？答案是显示器，而它正好也是电子竞技最不可或缺的一环。举办WCG，不仅可以独家垄断赛事显示器的供应，更是一个展示自家产品的最好舞台。因此，花大价钱在全球范围内举办综合电竞赛事也就顺理成章——就当是给自己打了个广告嘛。

然而，随着三星自身业务的转型，他们最主力的消费者产品从显示器逐步变成了智能手机。从当年的Galaxy S2、S3开始，三星手机就成了安卓阵营实力最强的排头军，和另一厢的苹果分庭抗礼。而显示器？这种利润率过低的产品则被边缘化。虽然你至今仍然能买到三星出品的显示器，但是他们早已心猿意马，不把这个产业当重头戏了。

因此，当三星的业务重心逐渐转移之后，原本只是为了宣传显示器业务和PC硬件业务而存在的WCG，地位就日渐尴尬。它既不能帮三星赚更多的钱，同时也是个吸金的无底洞。这种赔本还赚不到吆喝的事儿，三星作为一个逐利的公司自然不会傻到还去坚持。在2013年选择和它和平分手，也算是一个命中注定的结局。

所以说，WCG的创办和结束，是一个彻头彻尾的商业行为。它完全不同于奥运会，奥组委不会因为奥运会赚不到钱了，就选择和它分道扬镳。而三星也没有义务因为很多人的热爱与回忆，就必须把这个赛事给继续办下去。这本身就很合情合理。

只不过，对于大多数的电竞爱好者来说，合情合理不代表他们就会欣然接受罢了。毕竟，人还是有感情的生物。

生不逢时与生而逢时

WCG，既生不逢时，又生而逢时。

生不逢时是因为，当时电子竞技还处于鸿蒙之初的混沌时期，所有人都在摸着石头过河。别说盈利赚钱，比赛要怎么搞、赛制要怎么办、奖金要怎么分、规则要怎么定，这些东西都得从零开始。更遑论社会上还有一堆人认为电子游戏纯粹就是玩物丧志的洪水猛兽了。

所以，那个时候的WCG真的很穷。既没有足够的受众，也没有像如今这么发达的网络直播技术与产业。如果不是三星想借用这个舞台宣传自己的产品，可能WCG从一开始就不会存在。

假设WCG活在当下，我想它的日子一定会好过不少。看看现在的电竞奖金排行榜吧，任何一个能排上号的奖金数字，都能让电竞圈的前辈们咋舌。发达的直播网站能够让全世界的电竞爱好者们都能共同欣赏竞赛盛宴，而巨大的客流量也就带来了巨大的商机，贴片广告将会卖出天价，再加上门票收入、转播权收入、赛事赞助等等，WCG甚至可能做到自负盈亏，从而不必依赖三星的支持。那么，或许它也就能活下来了。

听上去很美好？但问题在于，这个世界上并不存在什么如果。WCG能够出现，本来就是时代的产物。在那个各个游戏厂商都还没意识到电竞的经济潜力的时候，WCG才能有机会把这些项目都组合在一起，举办一场综合性的赛事。而当这些后知后觉的厂商反应过来，电子竞技能够给自己带来持续的商机和影响力的时候，怎么还可能把办比赛的机会交给别人？

所以，我们现在几乎已经很少能看见综合类的电竞赛事了。除了少数同一类型的游戏综合比赛（如格斗游戏圈的EVO），其余你还能叫上名字的，大多都是厂商们的“自娱自乐”。《LOL》有自己的S系列赛，《DOTA2》有自己的Ti，《街霸》有卡普空官方组织的CPT系列赛，近来红透半边天的《绝地求生》日后显然也会有这样官方组织的比赛出现。

而像暴雪和Riot这样的游戏公司，对自家游戏的赛事举办权看管得更是尤为严格。所以你也压根看不到他们的游戏出现在2018年即将复活的WCG比赛名单上。想想看，就算WCG现在借尸还魂了，它的日子真的就一定能好过吗？我虽不是个悲观的人，但对它的前景，我还是谨慎地持怀疑的态度。

电子竞技，到底算不算体育项目？

电子竞技到底算不算体育？这从电竞这个词被发明之初就是一个一直被争论的话题。

可能很多人在意这个问题的答案，只是因为他们想让电竞得到传统体育界的尊重与承认而已。毕竟，从WCG的兴衰史中不难看出，它和传统的体育项目相比实在有太多的不同，哪怕是和围棋、国际象棋这些同样不以体力为主要考察对象的项目相对比。

一个很明显的区别，没有任何一个传统的体育项目是被某一个公司或者个人宣称拥有版权的，而电子游戏则不一样。如果游戏厂商们不放权，你又如何自由地组织比赛呢？

其次，绝大多数的体育项目，都有一套成熟的、被大众所接受的游戏规则。但是很多电子游戏会频繁地进行版本更新和系统修正，小到数值的调整，大到英雄、枪械、地图的重做。类比到传统体育项目，这无异于就是频繁修改游戏规则，是非常不利于选手进行练习的。电竞圈也经常会出现“一代版本一代神”的情况。

而且，不像当年WCG诞生之初，电竞比赛还都是以个人的名义参赛，因此用国别来给奖牌榜排名，是个理所当然的事情。然而现在团队比赛大行其道，全都采用俱乐部来划分，弱化了他们的国家属性，更别提现在的俱乐部里也会有一些其他国家的外援了。如果时至今日还用传统的国家奖牌榜的形式排名，明显有些行不通。

用电竞奥运会的定位去经营WCG，可能从一开始就是有偏差的，或许它的没落也是必然。现在SmileGate接手WCG，要把它变成一个类似Weplay那样，大家可以一起欢乐、一起参赛、有专业也有大众一面的游戏嘉年华，也不失为一个出路。尽管，它的热度和地位可能很难回到巅峰了。

有趣的是，奥委会那边反倒在这个时候向电竞伸出了橄榄枝，宣布准备让电子竞技进入奥运会的大家庭。这个决定倒是挺令我意外的，倒不是说我不支持电竞属于体育的这种说法，只是电竞想要进入奥运会，还有太多亟待明确的事情：比如厂商会放权吗？比如游戏的版本如何确定？而赛制和参赛的形式又是什么样的？

最直接的问题就是：究竟哪些游戏有入选的资格，哪些游戏又只能作壁上观？可以想见，这势必又会掀起一番腥风血雨。

我更愿意相信，奥组委只是为了拯救影响力日渐下降的奥运会，让越来越多的年轻人关注这个古老的赛事，才想出的这个主意。唉，赚不到什么钱的奥运会都不好办了，还说什么WCG呢？

结语

WCG虽然复活了，但那个没有肉松饼、没有直播、没有弹射起步，所有人都凭着一腔热血在坚持的年代已经回不来了。可能对于很多老一辈的电竞爱好者来说，只要WCG的名字还在，只要还能给他们一个回忆过往的机会和舞台，管它究竟会变成什么样子，这就足够了。

2018年4月，泰国。WCG，欢迎回来。