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PG One因歌曲教唆吸毒致歉，已下架各大音乐平台

2018-1-4 23:16:23来源：新浪科技作者：宵寒责编：远洋评论：

1月4日晚间消息，歌手红花会PG One因“教唆青少年吸毒与侮辱妇女”的嘻哈歌曲，被共青团中央官微点名批评。目前PG One本人已经发表声明道歉，虾米音乐表示，已经第一时间下架红花会PG One的涉事歌曲。

今天下午三点半左右，共青团中央官方微博发布消息《警惕：这首歌曲可能教唆青少年吸毒！》：近日，有网友举报歌曲《圣诞夜》教唆青少年吸毒与侮辱妇女。公众人物在网络空间更应积极树立公共标杆，给青年人以正确的引导。假如真的“纯白色的粉末在板上走”，已触犯国家的相关法律。

截止目前，虾米音乐、QQ音乐等主要国内音乐平台均未见《圣诞夜》歌曲。虾米音乐表示，已经第一时间下架红花会PG One的涉事歌曲。一直以来，虾米音乐始终严守道德底线，坚持传递音乐正能量，自觉且坚决抵制低俗违规内容的传播。“我们也呼吁有关同行共同努力，全力净化和维护网络生态，为广大听众提供健康清朗的音乐环境。”

下午四点多，红花会PG One发微博正式道歉，自称“早期接触嘻哈文化受黑人音乐影响深厚，对核心价值理解偏颇，在此郑重道歉。”他说，日渐成长以后深感自己应提升社会责任感，价值观及公益心，对粉丝也应起到更好的榜样作用。以后在音乐作品的制作当中会更加提升正能量核心思想，“现已主动全网下架作品等待重新整理审核后上架，感谢大众监督，嘻哈精神应该永远是和平与爱”。

截止目前，团中央官微底下留言超过16000条，转发过万。江苏省学生联合会官方发微博点评，“公众人物在网络空间更应积极树立公共标杆，给青年人以正确的引导。”

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关键词：虾米音乐PG One

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