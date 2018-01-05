英特尔称部署软件补丁已有重大进展

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Google Project Zero报告称，英特尔已经开发并且正在迅速发布所有类型基于英特尔的计算机系统的更新，以使其免受Spectre和Meltdown漏洞的影响。
英特尔目前已经发布了过去五年内推出的大多数处理器产品的更新。
到下周末，预计将完成过去五年内推出的处理器产品中90%的产品更新发布。
英特尔仍然认为，这些更新对性能的影响很大程度上取决于工作负载，对于一般计算机用户来说影响应该不大。
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