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以太币价格突破1000美元，市值超过1000亿美元

2018-1-5 6:36:42来源：新浪科技作者：唐风责编：飞龙评论：

1月5日凌晨消息，以太币（ethereum）周四创下新高，这种数字货币的价格首次突破了1000美元大关。

行业网站CoinDesk数据显示，截至美国东部时间周四早上10：05（北京时间周四晚上11：05），以太币价格涨至1045.08美元，触及历史新高。

按市值计算，以太币目前是第三大加密数字货币，此前它在上周被Ripple创造的数字货币XRP超越。Coinmarketcap数据显示，以太币市值在周四首次达到了1000亿美元上方。

以太坊创始人Vitalik Buterin周二发布博文称，这个管理区块链网络的非营利基金会将推出两种补助金计划，以便支持可扩展性相关研究工作和分布式总账（distributed ledger）的发展。分布式总账可在分散式电脑网络上存储海量交易信息。

Crypto Compare CEO查尔斯·海特（Charles Hayter）称：“以太坊基金会（Ethereum Foundation）已开始发放补助以帮助其扩大规模，这种网络效应可为社区提供激励，帮助以太坊摆脱‘成长的烦恼’。”

与此同时，比特币在加密数字货币市场上占据的主导地位已经降至历史新低。CoinMarketCap数据显示，目前这种全球最大的虚拟货币在整体市场上所占份额为三分之一。海特表示：“进入新年以后，所有其他加密数字货币都健康上涨，因为交易人正在重新分配资金。”

以太坊网络已与瑞士银行、巴克莱银行和瑞士信贷等诸多知名金融机构达成合作。

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关键词：数字货币以太坊

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